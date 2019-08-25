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Sosyal medyada tanıştılar, işaret diliyle anlaştılar, köy düğünüyle evlendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 10:45 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde işitme engelli Nurettin Canvermez (22), 650 kilometre uzaklıktaki Zonguldak’ta yaşayan işitme engelli Aslı Maden (22) ile sosyal medyadan tanıştı.

Sosyal medyada tanıştılar, işaret diliyle anlaştılar, köy düğünüyle evlendiler

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde işitme engelli Nurettin Canvermez (22), 650 kilometre uzaklıktaki Zonguldak’ta yaşayan işitme engelli Aslı Maden (22) ile sosyal medyadan tanıştı. İşaret diliyle birbirini tanıyan ve aşık olan iki genç, köy düğünüyle evlenerek dünya evine girdi.
Ezine ilçesine bağlı Çetmi köyünde, Serpil- Ayhan Canvermez çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan işitme engelli oğlu Nurettin, Zonguldak’ta yaşayan 3 çocuk sahibi Rabia- Veli Maden çiftinin tek kızı Aslı ile sosyal medyadan tanıştı. İki gencin sosyal medya arkadaşlığı, işaret diliyle birbirlerini tanıması ve görüntüllü konuşmalarının ardından aşka dönüştü. İki genç durumu ailelerine anlattı. Ailelerin de izin vermesiyle Zonguldak’tan 650 kilometre uzaklıktaki Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Çetmi köyüne gelen Aslı Maden, Nurettin Canvermez ile köy düğünüyle evlendi. Aslı- Nurettin Canvermez çifti, birbirlerini sevdiklerini ve çok mutlu olduklarını işaret diliyle anlattı.
'MUTLU OLMALARINI İSTİYORUZ'
Oğlu Nurettin Canvermez'in evlenmesiyle büyük bir mutluluk yaşadığını belirten babası Ayhan Canvermez, "Çocuklarımızın ikisi de işitme engelli. İnternet üzerinden işaret dili yardımıyla görüntülü konuşarak anlaştılar. Arkadaş oldular. Sonrasında ise biz işin bu noktaya ulaşacağını düşünmüyorduk. Telefonla birbirini görüntülü aramışlar ve anlaşmışlar. İnşallah ömür boyunca onların çok mutlu olmasını istiyoruz" dedi.
'GELİNİM DEĞİL, KIZIM'
Damat Nurettin Canvermez’in annesi Serpil Canvermez ise gelinini çok sevdiğini belirterek, "Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Çok tatlı ve güzel bir gelinimiz var. Benim gelinim değil, kızım o. Oğlumu ve kızımı çok seviyorum" diye konuştu.
'BİR ÖMÜR BOYU MUTLULUK DİLİYORUM'
Gelin Aslı Canvermez’in babası Veli Maden ise "Damadım ve kızım çok mutlu. İkisi de birbirini seviyor. Babaları olarak bir ömür boyu mutluluk diliyorum. Herşeyde onların yanındayım ve sonuna kadar destekçisiyim" dedi.
Köy meydanındaki düğünde Aslı- Nurettin Canvermez çiftinin mutluluklarına aileleri ve yakınları ortak oldu.

FOTOĞRAFLI

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