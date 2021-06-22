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Sosyal medyada tartışma yaratmıştı! Diyarbakır'da gündem olan iki yeni maket baz istasyonuna yerleştirildi

22.06.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kent merkezinde TIR'a yüklü görülen dev karpuz ile surları temsil eden ve sosyal medyada tartışmalara neden olan maketler, yaklaşık 25 metrelik baz istasyonuna yerleştirildi.

Sosyal medyada tartışma yaratmıştı! Diyarbakır'da gündem olan iki yeni maket baz istasyonuna yerleştirildi

Diyarbakır'da geçen ay çevre düzenlemesi kapsamında havalimanı kavşağına yerleştirilen karpuz içindeki çocuk ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri, sosyal medyada konuşulmuştu.

Söz konusu figürlere gelen tepkiler üzerine, bir süre sonra kaldırılmış, üretici firmanın da eleştirileri dikkate alacak şekilde maketleri yenileyeceği belirtilmişti. Diyarbakır'da dün bir TIR'a yüklenmiş dev karpuz ve sur figürünün sosyal medya platformlarında paylaşılması ile kentte yine maketler konuşulmaya başlandı.

BAZ İSTASYONUNA YERLEŞTİRİLDİ

Karpuz ve sur maketleri bugün, Kayapınar ilçesi Mastfroş Caddesi'ndeki kavşakta kurulan ve yaklaşık 25 metre yükseklikteki baz istasyonuna yerleştirildi.

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Diyarbakır'ın yeni figürleri sosyal medyanın gündemine oturduDiyarbakır'ın yeni figürleri sosyal medyanın gündemine oturdu

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Diyarbakır

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