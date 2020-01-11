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  4. Sosyal medyada tepki çeken görüntü

Sosyal medyada tepki çeken görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 16:04 | Son Güncelleme

İstanbul Marmaray’da bir şahsın bisikleti ile bindiği asansörü tekme ve yumruklarla tahrip etmeye çalıştığı görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılınca şahsın davranışları büyük tepki çekti.İstanbul Marmaray’daki asansörde yaşanan çirkin olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

İstanbul Marmaray’da bir şahsın bisikleti ile bindiği asansörü tekme ve yumruklarla tahrip etmeye çalıştığı görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılınca şahsın davranışları büyük tepki çekti.
İstanbul Marmaray’daki asansörde yaşanan çirkin olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntülerde bir şahsın asansöre bisikleti ile bindiği esnada asansörü tekmelediği görülüyor. Kullandığı asansöre tekme ve yumruklarla zarar vermeye çalışan şahsın görüntüleri büyük tepki çekti. Olayın ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.

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