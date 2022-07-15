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  4. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Atatürk büstüne çöp kovası atıp küfür ettiler

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Atatürk büstüne çöp kovası atıp küfür ettiler

15.07.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kapalı olan İÇDAŞ İlkokulunda çekilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Yaşları 13 ila 16 arasından değişen çocukların Atatürk büstüne çöp kovası fırlatıp küfür etmeleri sonrasında ekipler harekete geçti. Bağcılar Kaymakamlığı şüphelilerin yakalandığını belirtirken çocuklar hakkında Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun uyarınca yasal işlem başlatıldı.

Bağcılar Kaymakamlığı, bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne, metal çöp kovası atan ve küfreden 4 çocuğun yakalandığını açıkladı.

4 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Kapalı olan Bağcılar İÇDAŞ İlkokulu'nun bahçesine giren 4 çocuktan biri, metal çöp kutusunu Atatürk büstüne fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan video tepki alırken, Bağcılar Çocuk Büro Amirliği'nce gözaltına alınan 3 çocuk işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bağcılar Kaymakamlığı, diğer çocuğun da gözaltına alındığını açıkladı.

İŞLEM BAŞLATILDI

Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "13 Temmuz 2022 tarihinde 15 Temmuz Mahallemizdeki ilkokul bahçesinde meydana gelen Atatürk büstüne yönelik olaya karışan 13-16 yaşlarındaki F.B, E.Ç, E.T ve Y.T adlı şüpheliler yakalanmıştır. Şüpheliler hakkında 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun uyarınca yasal işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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Bağcılar Mustafa Kemal Atatürk

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