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Sosyal medyada tepki çeken görüntüler: Başörtülü diye restorona alınmadılar! İşte o anlar

05.03.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta bir restoranda tesettürlü müşterilerin içeri alınmadığı iddia edildi. İçeri alınmayan tesettürlü iki genç kız, o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstanbul'da iki kadının başörtülerinin olduğu gerekçesiyle restorana alınmadıkları iddiasına ilişkin resen inceleme başlattıklarını bildirdi.

Beşiktaş'taki Momo Bebeköy isimli restoran iddiaya göre iki genç kızı tesettürlü oldukları gerekçesiyle içeri almadı. Duruma tepki gösteren genç kızlar, içeri alınmadıkları anları telefon ile kaydetti. Restoran çalışanının genç kızlara "Tesettürlü alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz" dediği görüldü. Neye uğradığını şaşıran genç kızlar görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İşletmenin tutumu sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gördü.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Beş gün önce Bebek mahallemizde bulunan bir işletmede yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili gerekli inceleme yapılmaktadır. İlçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluş özel sektör işletmelerinde bütün vatandaşlarımı hiçbir ayrım gözetilmeden eşit şekilde bütün hizmetlerden faydalanmakta olup, aksi bir duruma daha önce olduğu gibi bundan sonra da asla müsaade edilmeyecektir" denildi.
Genç kızların konuyla ilgili emniyette şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

TİHEK İNCELEME BAŞLATTI

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstanbul'da iki kadının başörtülerinin olduğu gerekçesiyle restorana alınmadıkları iddiasına ilişkin resen inceleme başlattı.

TİHEK'ten yapılan açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin medyada yer alan haberlerin yakından takip edildiği bildirildi.

Temel insan hakları ilkelerinden "eşitlik ve ayrımcılığa maruz bırakılmama" ilkesinin, Anayasa'nın 10'uncu maddesi ile 6701 sayılı "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu"nda güvence altına alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6701 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre, 'Ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek' kurumun görevleri arasında sayılmaktadır. Aynı Kanun'un 5'inci maddesi uyarınca 'Kamusal ve özel alanda hizmet sunan gerçek ve tüzel kişilerin yürüttükleri faaliyetler bakımından bu hizmetlerden yararlanmakta olan veya yararlanmak üzere başvurmuş olan kişiler aleyhine ayrımcılık yapılması' yasaklanmış olup söz konusu kişilerin makul gerekçe olmaksızın hizmetlerin sunumu aşamasında ayrımcı bir muameleye tabi tutulması, evrensel insan hakları ilkeleri ile ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.
6701 sayılı Kanun kapsamında ayrımcılık yasağını ihlal eden gerçek ve tüzel kişiler hakkında kurumun resen inceleme ve idari yaptırım uygulama yetkisi bulunmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu tarafından yukarıda bahsi geçen iddialar hakkında resen inceleme başlatılmıştır." (İHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Beşiktaş İlçesi
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