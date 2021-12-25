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  4. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Poliklinikteki çocuğun dizine vurup tokat attı

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Poliklinikteki çocuğun dizine vurup tokat attı

25.12.2021 02:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki semt polikliniğinde yaşanan bir olay sosyal medyada tepki çekti. Bir kadının, yanında oturan 5 yaşlarındaki bir kız çocuğunun önce dizine vurup ardından da tokat atması kameraya yansıdı.

Dokuzkavaklar Mahallesi'nde bulunan Semt Polikliniğine gelen bir kadın, ikinci katta sıra beklediği sırada yanında oturan 5 yaşlarındaki kız çocuğunun önce dizine eliyle vurdu, ardından da yüzüne tokat attı.

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O ANLAR KAMERADA

Kadının, kız çocuğuna şiddet uyguladığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Darbedilen kız çocuğunun yaşadığı korku kameraya yansıdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan, sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale
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