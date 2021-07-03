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Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından serbest bırakıldılar

03.07.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Erciş ilçesinde, ekmek fırınında çalışan personelin hamura tekme atıp, önce yere sonra da tavana fırlattığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında ifadeleri alınan 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Erciş ilçesinin Kocapınar Mahallesi'ndeki ekmek fırınında çalışan 2 kişinin ekmek hamuru ile oynadığı görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekmişti.

İFADELERİ ALINDI

Paylaşımın hemen ardından Erciş Kaymakamlığı, belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Kaymakamlık fırına yönelik 31 bin 687 TL idari para cezası uygulayıp işletmenin mühürlendiğini açıkladı. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da kişiler hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçundan' başlatılan soruşturma kapsamında bugün öğlen saatlerinde 3 kişinin ifadeleri alındı.

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SERBEST BIRAKILDI

Ekmek fırını işletmecisi M.M., müşteki sıfatıyla, tepki çeken görüntüleri kayda alan M.G., ve ekmek hamuruna tekme ve fırının tavanına atan B.Ö. ise şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

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sosyal medya Van
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