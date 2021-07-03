Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından serbest bırakıldılar

Erciş ilçesinin Kocapınar Mahallesi'ndeki ekmek fırınında çalışan 2 kişinin ekmek hamuru ile oynadığı görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekmişti.

İFADELERİ ALINDI

Paylaşımın hemen ardından Erciş Kaymakamlığı, belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Kaymakamlık fırına yönelik 31 bin 687 TL idari para cezası uygulayıp işletmenin mühürlendiğini açıkladı. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da kişiler hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçundan' başlatılan soruşturma kapsamında bugün öğlen saatlerinde 3 kişinin ifadeleri alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Ekmek fırını işletmecisi M.M., müşteki sıfatıyla, tepki çeken görüntüleri kayda alan M.G., ve ekmek hamuruna tekme ve fırının tavanına atan B.Ö. ise şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)



