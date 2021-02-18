Sosyal medyada tepki çeken maske kampanyası: Binlerce paylaşım yapıldı

Koronavirüs salgını ile mücadelede alınan önlemlerin başında gelen maske ile ilgili sosyal medyada yapılan olumsuz kampanyalar, tepkilere neden oldu. Twitter'da, 'maskeleri çıkarıyoruz' etiketiyle kısa süre önce yapılan paylaşımların ardından şimdi ise 'maske sağlığa zararlıdır' etiketiyle paylaşımlar yapıldı. Özellikle sağlık çalışanları, bu duruma tepki gösterdi. Doç. Dr. Savaşçı, Twitter'da yapılan 'maske sağlığa zararlıdır' gibi paylaşımların toplumu yanlış yönlendirdiğini söyledi. Doç. Dr. Savaşçı, maske takmanın önemine dikkat çekerek, "Ben 1 yıldır maske takıyorum. Özellikle biz cerrahi müdahaleler olsun, çeşitli işlemler sırasında yoğun bakımlarda da özellikli maske takıyoruz. 12 PCR testim negatif geldi bugüne kadar, virüs ile karşılaşmadım" dedi.

'YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE KORUYUCULUK TESPİT EDİLDİ'

Doç. Dr. Savaşçı, maske takarak aşının yaptığı bağışıklık sisteminin oluşturulduğunu vurgulayarak, "Maske taktıkça virüsün bulaş riskini azaltıyoruz, böylece toplumsal bulaş genel olarak azalmış oluyor. Az bir virüs ile karşı karşıya kalsak bile, maske sayesinde bu kişiler çok ağır hasta olmuyor veya başka kişileri de hasta etmiyor. Maske damlacık ile bulaşan enfeksiyonlara karşı çok koruyucudur. Bu konuda özellikle Tokyo Üniversitesi'nde çok ciddi bir çalışma yapıldı. Biyo güvenlikli bir kabin içerisinde örnek modeller oluşturuldu. Yüksek virüs yükü ile beraber çeşitli maskeler ile deney yapıldı. Bunun sonucunda özellikle pamuklu ve cerrahi maskelerde yüzde 50'ye kadar koruma, özellikle N95 dediğimiz maske de takılırsa yüzde 90'ın üzerinde bir koruyuculuk olduğu tespit edildi, bu çok önemli bir çalışma. Bunun testi yapılarak ispatlanmış bir çalışma da ortaya çıktı. Maske takmak aşılama kadar önemli bir olay aslında. Koruyuculuk oranları tabii ki taktığımız maskenin kalitesine, filtresine göre değişir. Özellikle 3 katlı maskelerde orta katmanın filtreli ve TSE belgesi olmasına dikkat etmek gerekir" diye konuştu.