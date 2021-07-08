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Sosyal medyada tepki çeken yazı için Gaziantep Valiliği'nden açıklama

08.07.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaymakamlık tarafından anneleri ve babaları ölen çocuklar için özel odalar kurulup, bilgisayarlar alındı. Ancak fotoğraflarda yer alan "Yetim Gülerse Dünya Güler" yazısı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Gaziantep Valiliği tepkilerle ilgili, "Fotoğraflar sergi alanına ait" açıklamasını yaptı.

Sosyal medyada tepki çeken yazı için Gaziantep Valiliği'nden açıklama

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaymakamlık tarafından anneleri ve babaları ölen çocuklar için evlerine, kendileri için özel oda kurulup, bilgisayarlar alındı. Haberde yer alan 'Yetim Gülerse Dünya Güler' yazılı fotoğrafın sosyal medyada yanlış anlaşılması ilgili paylaşımlara yönelik, Gaziantep Valiliği tarafından açıklama yapılarak fotoğrafın sergi alanı olduğu ifade edildi.

"YANLIŞ ALGI OLUŞTU"

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Ulusal bir haber ajansı tarafından İlimiz Araban İlçe Kaymakamlığınca hayata geçirilen 'Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi' kapsamında 8 Temmuz 2021 tarihinde '350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali gerçekleştirildi' başlığıyla bir haber çalışması yapılmış ve haberde bazı fotoğraflara yer verilmiştir. Haberin sosyal medya mecralarında yayılmasının ardından bu fotoğraflarda yer alan görüntülerle ilgili yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan bazı sosyal medya paylaşımları yapılması ve yanlış bir algı oluşması üzerine açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

"FOTOĞRAFLAR SERGİ ODASINA AİT"

Söz konusu proje kapsamında hayırsever vatandaşlarımızın da desteği ile Araban Kaymakamlığımız tarafından 125 genç ve çocuk odası 350 öksüz, yetim, şehit ailesinden ve dezavantajlı çocuğa (bazı odalar 2-3 kişiliktir) tahsis edilerek kurulumu gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında destek veren hayırseverlerin, yaptıkları bağışlarla gençlerimize nasıl bir genç odası hazırlandığını görmelerinin sağlanması ve gençlerimizin rencide edilmemesi amacıyla Kaymakamlık girişimleri ile örnek odanın sergilendiği bir alan oluşturulmuştur.

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Haberle birlikte verilen ana fotoğraf, Kaymakamlık projelerinin ve örnek odaların sergilendiği açılış programından çekilmiştir ve fotoğraflarda yer alan genç odası, proje kapsamında dağıtımı gerçekleştirilen genç odalarının birer örneklerinin sergilendiği alana aittir. Dolayısı ile fotoğraflar gençlerin yaşadığı evlerin değil sergi alanının fotoğrafları olduğu için duvarda yazılan yazı proje tanımlaması yapmak amacıyla yazılmış ve duvarda bulunan kamera ise alanın güvenliğinin sağlanması amacıyla yerleştirilmiştir." (DHA)

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