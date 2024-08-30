Sosyal medyada tepki çekmişti! Metroda çocuğa şiddet uygulamıştı… Karar çıktı

Geçtiğimiz günlerde Yenikapı - Hacıosman metrosunda saç tokası satan ve yabancı uyruklu olduğu iddia edilen küçük bir çocuğa bir kişinin şiddet uyguladığı anlar sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Olayın ardından küçük bir çocuğa şiddet uygulayan D.A tutuklandığı haberini sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.

‘‘MASUM ÇOCUKLARA ŞİDDETİ KABUL ETMİYORUZ’’

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konu hakkında titizlikle çalışmaların sürdüğüne değinen Tunç şunları söyledi:

İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunulmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; Gözaltına alınan şüpheli, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Üstün yararını gözettiğimiz, masum çocuklara sebebi ne olursa olsun şiddet kabul edilemez, etmiyoruz. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.