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Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce polis harekete geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 18:29 | Son Güncelleme

Kocaeli’de önce yerde yatan köpeğe, sonra kendisine tepki gösteren gence taş atan yaşlı adam ile iki genç, polis merkezine götürüldü.

Kocaeli’de önce yerde yatan köpeğe, sonra kendisine tepki gösteren gence taş atan yaşlı adam ile iki genç, polis merkezine götürüldü. Köpek ve gence taş atan yaşlı adamın eşi olay anını anlattı.
Olay, dün Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Kılıç, (71), eline aldığı taşı yerde yatan bir köpeğe attı. Bu sırada olay yerinde bulunan M.A. (17) o anları cep telefonu ile kaydederken, arkadaşı B.Ç. (17) “Dayı sen ne yapıyorsun” diyerek Kılıç’a tepki gösterdi. Kendisine tepki gösteren gence önce tokat atan Kılıç, daha sonra da elindeki taşı attı. Taş gencin sırtına isabet ederken, yaşlı adam, B.Ç.’nin üzerine yürümeye devam etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yaşlı adama tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce kişi görüntüleri paylaşarak, yaşlı adama tepki gösterdi. Gelen tepkiler sonrasında polis ekipleri tarafından Kılıç ile M.A. ve B.Ç. isimli iki genç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyette birbirinden şikayetçi oldukları öğrenilen Kılış ve iki genç, tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edilecek.

Köpeğe taş atan yaşlı adamın eşi olay anını anlattı
Olay anını anlatan Kılıç’ın eşi Marifet Kılıç ise gençlerin sürekli evlerinin yanına köpeklerini getirdiğini ve köpeklerin de tavuklarını yediğini iddia etti. Olay günü tekrar köpeklerle olay yerine gelen gençleri gören eşinin duruma tepki göstererek taş atığını belirten Kılıç, “Bir beyaz küçük köpek kümesimize girmişti. Tavuğun birisini yaralamıştı. Diğer tavuklar da kaçmıştı. Orada bir sürü çocuk da bunu izleyerek eğleniyordu. Ben de onlara siz büyüksünüz ayıp değil mi dedim. Sonra oradan bir çocuk çıktı, hayvanlarımıza saldıran köpeği sevdi. Sonra ben de kızdım, köpeği seviyorsun ama tavuğa saldırıyorken neden tutmuyorsun dedim. Sonra o da köpeğin kendisinin olmadığını söyledi. Bu sırada eşim geldi ve çocuklara, ‘Ben sizi defalarca bu köpeği buraya getirmeyin’ diye uyardım. Eşim köpeğe taş attı. O da gelip eşimi itekleyince ona da taş attı. Eşim kalp ameliyatı olmuştu. Eşim düşünce ben yanına gittim, bir şey olmaz dedim. Sonra çocuk görüntü çekmiş. Hemen götürüp gazeteye vermiş” dedi.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce polis harekete geçti

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce polis harekete geçti

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce polis harekete geçti

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce polis harekete geçti

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce polis harekete geçti

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce polis harekete geçti

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce polis harekete geçti

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce polis harekete geçti

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce polis harekete geçti

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce polis harekete geçti

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce polis harekete geçti

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce polis harekete geçti

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce polis harekete geçti

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce polis harekete geçti

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce polis harekete geçti
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