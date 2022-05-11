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Sosyal medyada tepkiye yol açtı! Zabıta aracında bayrak açan Afganlarla ilgili yeni gelişme

11.05.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde meydana gelen bir olay sosyal medyada tepkiye yol açtı. Afganistan uyruklu kişi, zabıta aracında ülkesinin bayrağını açtı ve görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla olay büyük tepki çekti. Polis tarafından yakalanan Afganistan uyruklu 3 kişinin sınır dışı edileceği öğrenildi.

Sosyal medyada tepkiye yol açtı! Zabıta aracında bayrak açan Afganlarla ilgili yeni gelişme

Sosyal medyada tepkiye yol açan olay Sakarya'da meydana geldi. Ferizli Belediyesi'nin zabıta aracında ülkesinin bayrağını açan Afganistan uyruklu kişi, videoyu sosyal medyada paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Video tepki görürken, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Zabıta memurunun gittiği yerde aracın kapılarını kilitlemeyi unuttuğu, bu sırada Afganistan uyruklu kişinin araca girerek ülkesinin bayrağını açtığı arkadaşının da görüntüyü çektiği belirlendi.

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SINIR DIŞI EDİLMELERİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, Afganistan uyruklu 2 kişi ile yanlarında bulunan 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 3 kişinin sınır dışı edilmeleri için çalışma başlatıldığı ifade edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Afganistan
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