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Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 20:46 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, ’Barış Pınarı Harekatı’ ile ilgili sosyal medya üzerinden PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddasıyla 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Çanakkale’de, ’Barış Pınarı Harekatı’ ile ilgili sosyal medya üzerinden PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddasıyla 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6’sı yakalanarak gözaltına alınırken, diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan kararla, aralarında Çanakkale HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sosyal medya üzerinden PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaparak çeşitli paylaşımlarda bulunan şüphelilerden 6’sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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