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Sosyal medyada terör örgütü propagandasına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 10:56 | Son Güncelleme

Sosyal medyada terör örgütü propagandasına tutuklama

Bolu'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen üniversite öğrencisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve nefrete tahrik eden ve terör örgütü propagandası yapılan paylaşımlara yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi M.E. hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "terör örgütü propagandası" ve Barış Pınarı Harekatı'na karşı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Bolu sosyal medyada terör örgütü propagandası

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