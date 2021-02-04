HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyada terör propagandası yapan 23 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyada terör propagandası yapan 23 şüpheli gözaltına alındı

04.02.2021 10:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada terör örgütü PKK lehine paylaşım yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.Terör örgütü PKK’ya yönelik çalışmalarını sürdüren Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 2020 yılı içerisinde, sosyal medyada terör propagandasına izin vermedi.

Sosyal medyada terör örgütü PKK lehine paylaşım yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK’ya yönelik çalışmalarını sürdüren Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 2020 yılı içerisinde, sosyal medyada terör propagandasına izin vermedi. Ekipler sosyal medyada bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 20 şahıs ile DHKP-C terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: 23 ilde görüldüBilim Kurulu Üyesi açıkladı: 23 ilde görüldü
Huawei nasıl okunur? Türkçe nasıl söylenir?Huawei nasıl okunur? Türkçe nasıl söylenir?
1/

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Koronavirüste sinsi tehlike! Hafif atlatanların yüzde 60'ında tespit edildi

Koronayı hafif atlatanlar dikkat! Yüzde 60'ında ortaya çıktı

YKS sınavında istendi: HES kodu nasıl alınır? e-Devlet ve SMS ile HES kodu alma! Ücretsiz HES kodu uygulama indirme! HES kodu blokeli nedir?

YKS sınavında istendi: HES kodu nasıl alınır?

Sayısal Loto sonuçları 3 Şubat 2021 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 3 Şubat Sayısal Loto sonuçları

Çekiliş sonuçları belli oldu! İkramiye 106 milyon TL'yi aştı

5 yıldır kazan dairesinde yaşıyordu! Mahalleli seferber oldu, kimliği tespit edildi

5 yıldır kazan dairesinde yaşıyordu! Mahalleli seferber oldu, kimliği tespit edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama

İçişleri'nden flaş 'Boğaziçi' açıklaması!

2021 Bahar Dönemi (2. dönem) üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak, Şubat'ta açılır mı?

Üniversiteler 15 Şubat'ta açılır mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.