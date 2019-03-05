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Sosyal medyada terör propagandası yapan 8 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 13:13 | Son Güncelleme

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından şubat ve mart aylarında düzenlenen terör operasyonlarında adli makamlarca FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye oldukları ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla aranan toplam 8 şüpheli yakalandı.Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kentte terör örgütlerine üye olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından şubat ve mart aylarında düzenlenen terör operasyonlarında adli makamlarca FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye oldukları ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla aranan toplam 8 şüpheli yakalandı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kentte terör örgütlerine üye olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Jandarma kolluk kuvvetleri tarafından şubat ayımda düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Ö.G, T.K, S.Y, R.B, G.U. ve Ü.M. isimli 6 şüpheli ile Şarkikaraağaç ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla Aydın 2.Sulh Ceza Hakimliğince aranan A.G. isimli şüpheli yakalandı.
Güvenlik kuvvetlerinin Isparta-Eğirdir karayolu üzerinde düzenledikleri yol kontrollerinde ise, Konya 1.Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçlamasıyla aranan Y.U. isimli şüpheli kıskıvrak yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığının terör örgütlerine yönelik çalışmalarının kararlıklıkla sürdürüleceğine vurgu yapıldı.

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