Sosyal medyada terör propagandası yapan 8 kişi yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından şubat ve mart aylarında düzenlenen terör operasyonlarında adli makamlarca FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye oldukları ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla aranan toplam 8 şüpheli yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kentte terör örgütlerine üye olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Jandarma kolluk kuvvetleri tarafından şubat ayımda düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Ö.G, T.K, S.Y, R.B, G.U. ve Ü.M. isimli 6 şüpheli ile Şarkikaraağaç ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla Aydın 2.Sulh Ceza Hakimliğince aranan A.G. isimli şüpheli yakalandı.

Güvenlik kuvvetlerinin Isparta-Eğirdir karayolu üzerinde düzenledikleri yol kontrollerinde ise, Konya 1.Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçlamasıyla aranan Y.U. isimli şüpheli kıskıvrak yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığının terör örgütlerine yönelik çalışmalarının kararlıklıkla sürdürüleceğine vurgu yapıldı.



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