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Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

21.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ve Yunusemre ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manisa’nın Salihli ve Yunusemre ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki sorgularının devam ettiği bildirildi.
Manisa’da gözaltına alınan 3 şahsın Facebook üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve Nevruz kutlamalarını sabote etmeye çalıştıkları öğrenildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü, Salihli İstihbarat Amirliği, JASAT Timi, KOM Timi, Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin 21 Mart Nevruz kutlamalarını sabote edebilecek şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, Salihli ilçesi Sart Mahallesi’nde Ş.T. (27) isimli şahsın sosyal medya üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edildi. Salihli Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat gereği şüpheli ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM, İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21 Mart Nevruz kutlamalarını sabote edebilecek şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Yunusemre’ye bağlı Akgedik ve Atatürk mahallelerinde ikamet eden H.K. (46) ve A.Ö. (51) isimli şahısların sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısının talimatı ile şüpheliler ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Manisa Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorgularının devam ettiği açıklandı.

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