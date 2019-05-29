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Sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 15:42 | Son Güncelleme

Isparta’da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan takip ve araştırmalar sonucu Keçiborlu ilçesinde, R.D.

Isparta’da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan takip ve araştırmalar sonucu Keçiborlu ilçesinde, R.D. - M.K. - B.K. ve Y.D. isimli 4 şahsın PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.
Şüpheliler hakkında verilen karar gereği operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan zanlıların daha sonra adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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