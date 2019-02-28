Sosyal medyada terör propagandasına 6 gözaltı

İzmir’de sosyal medya vasıtasıyla terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 8 kişi için yakalama talimatı verilmesinin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Ekiplerin kent merkezi ve ilçelerde bu sabah düzenlediği operasyonda 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürülürken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmanın devam ettiği belirtildi.

