Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Kars'ın Digor ve Kağızman ilçelerinde sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yapan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi ile Digor ve Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulundukları belirlenen İ.V'yi Digor'da, H.Y'yi ise Kağızman'da takibe aldı.

Jandarma ekiplerince yapılan operasyonla, İ.V. ile H.Y, PKK/KCK, PYD/YPG/YPS terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

