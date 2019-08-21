HABER

Sosyal medyada terörü öven şüphelileri 'Sanal Terör' ekibi yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 13:20 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevlerinden alınmasının ardından, Adana'da sosyal medya hesaplarından halkı provoke etmeye çalışan 17 şüphelinin 'Sanal Terör' ekibince takip edilerek yakalandığı ortaya çıktı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevlerinden alınmasının ardından, Adana'da sosyal medya hesaplarından halkı provoke etmeye çalışan 17 şüphelinin 'Sanal Terör' ekibince takip edilerek yakalandığı ortaya çıktı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ağustos'ta terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik şafak operasyonu yaptı. İçişleri Bakanlığı'nca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevlerinden alınmasının ardından, sosyal medya hesaplarından halkı provoke etmeye yönelik paylaşımlarda bulunan 23 şüphelinin evlerine baskın düzenlendi. Özel Harekat polislerinin desteğiyle evlere giren ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüphelilerin, 'terör örgütünün ideolojisini, eylem ve faaliyetlerini, kırsal alanda faaliyet gösteren örgüt mensuplarını öven ve destekleyen, örgütün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren ve teşvik eden paylaşımlar yaptığı' iddia edildi. SANAL TERÖR EKİBİ YAKALADI Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin uzun süredir, terörle mücadele biriminde görev yapan ve 'Sanal Terör' ekiplerince takip edildikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, terör paylaşımlarının, bu birimde görev yapan polisler tarafından adım adım takip edildiği öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 17 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Ekipler 6 şüpheliyi daha yakalamaya çalışıyor.

PARTNER Sosyal medya sallandı! Üzerindekileri çıkarıp... Sosyal medya sallandı! Üzerindekileri çıkarıp...
Van Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından 9 gözaltıVan Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından 9 gözaltı
FETÖ’den tutuklu Balyoz hakimine Anayasa Mahkemesi’nden retFETÖ’den tutuklu Balyoz hakimine Anayasa Mahkemesi’nden ret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.