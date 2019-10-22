HABER

Sosyal medyada timsah, piton yılanı ve jako papağan satan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 19:54 | Son Güncelleme

SOSYAL medya üzerinden alıcı gibi davranan polislere timsah, piton yılanı ve jako papağanı satmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-SOSYAL medya üzerinden alıcı gibi davranan polislere timsah, piton yılanı ve jako papağanı satmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollardan Bulgaristan'dan yurda sokulan timsah, piton yılanı ve jako papağanının sosyal medya üzerinden satıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli ile bir internet sitesinde bulunan ilandan anlaşarak buluşma ayarladı. Alıcı gibi davranan ekipler, şüphelinin Çekmeköy Ömerli Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Polis ekipleri evde ball piton, timsah ve jako papağan ele geçirdi. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) gereği alım satımı özel izne tabi olan bu vahşi hayvan türlerini kaçak olarak satmaya çalışan Hasan K. yakalanarak gözaltına alındı.

JAKO PAPAĞAN 3 BİN, BALL PİTON 7 BİN, TİMSAH 11 BİN LİRA

Şüpheli Hasan K.'nın, kendilerini alıcı olarak tanıtan polis ekiplerine, jako papağanını 3 bin, ball piton yılanını 7 bin, timsahı ise 11 bin liraya satmaya çalıştığı öğrenildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Hasan K. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' işlem başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla hayvanlar, Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Mehmetçik’ten Tel Abyad’a yardım eliMehmetçik’ten Tel Abyad’a yardım eli
Sosyal medyada timsah, piton yılanı ve jako papağan satan şüpheli yakalandıSosyal medyada timsah, piton yılanı ve jako papağan satan şüpheli yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Volkswagen'den önemli Türkiye açıklaması

Volkswagen'den önemli Türkiye açıklaması

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Avcılar'da müftülük lojmanı ve 45 yıllık bina mühürlendi

Avcılar'da müftülük lojmanı ve 45 yıllık bina mühürlendi

AK Partili yöneticiler ölümden döndü

AK Partili yöneticiler ölümden döndü

İBB Beşiktaş'taki arazisini satışa çıkardı

İBB satışa çıkardı! Tam bir servet

Son dakika: Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan için verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz!

Emine Bulut'un katili için verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz!

Türkiye'den Şili'ye seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan o ülkeye seyahat uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.