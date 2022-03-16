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Sosyal medyada 'Uyuşturucu satan ne kadar şerefsiz varsa, alayı vatan haini' demişti, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

16.03.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da meydana gelen olayda Şenol Kocaman adlı kişinin evinde yapılan aramada 115,7 gram metamfetamin ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Kocaman’ın sosyal medyada uyuşturucu satıcılarına tepki gösterip, ‘Uyuşturucu satan ne kadar şerefsiz varsa, alayı vatan haini’ diye paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada 'Uyuşturucu satan ne kadar şerefsiz varsa, alayı vatan haini' demişti, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Kütahya Gaybiefendi Mahallesi’nde denetim yapan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri, şüphelendikleri Şenol Kocaman’ın otomobilini durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayıp kaçan Kocaman kısa bir süre sonra yakalandı. Şüpheli Kocaman’ın evinde ve aracında yapılan aramalarda 115,7 gram metamfetamin ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan Kocaman, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alınan ifadesinin ardından ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Kocaman, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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'ALAYI ŞEREFSİZ VATAN HAİNİ'

Evli ve 4 çocuk babası Kocaman’ın sosyal medya hesaplarında uyuşturucu satışına tepki göstererek, ‘uyuşturucu ile mücadele konferansla değil, operasyonla olur. Uyuşturucu satan ne kadar şerefsiz varsa alayı şerefsiz, vatan haini. Kütahya’da uyuşturucu satan şerefsizlere yönelik operasyonlarından dolayı emniyet personelini kutluyorum” yazılı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kütahya
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