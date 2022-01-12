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Sosyal medyada video çekerken feci kazayı görüntüledi! Sürücü yaralı

12.01.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi Tüneli çıkışında feci bir kaza meydana geldi. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralanırken seyir halinde olan başka bir otomobildeki kişi ise o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişi “story anı kaza” notunu düştü.

Sosyal medyada video çekerken feci kazayı görüntüledi! Sürücü yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi Tüneli çıkışında meydana geldi. Bursa’dan İstanbul gitmekte olan otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

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SÜRÜCÜ YARALANDI

Otomobil, yol kenarındaki bariyere çarparak, durdu. Kazada yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI: STORY ANI KAZA

Öte yandan kaza anı, otoyolda seyir halinde olan bir başka araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücü o anları sosyal medya hesabından paylaştı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası sosyal medya
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