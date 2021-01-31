HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sosyal medyada viral olan Sanders’ın eldivenleri seri üretilecek

Sosyal medyada viral olan Sanders’ın eldivenleri seri üretilecek

31.01.2021 17:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sosyal medyada viral olan Sanders’ın eldivenleri seri üretilecek

ABD senatörü Bernie Sanders'ın, Başkan Joe Biden’ın yemin töreninde giydiği ve sosyal medyada viral olan geri dönüştürülmüş yün eldivenleri yaratan öğretmen, şimdi artan ‘eldiven’ talebini karşılamak için Vermont Teddy Bear Company ile ortaklık yaptığını açıkladı. Jen Ellis adındaki öğretmen yaptığı açıklamada “Herkes eldivenini alacak - herkes” dedi.

Öğretmen Jen Ellis tarafından senatör Bernie Sanders’a hediye edilen örgü eldivenlerle başkanlık yemin töreninde fotoğraflanan Sanders’ın eldivenli pozu dikkat çekmişti. Üzerine çok konuşulan ve birçok yere montajlanan o fotoğraftaki eldivenler, satış rekoru kırmaya başladı. Bunun üzerine eldivenlerin yaratıcısı öğretmen Jen Ellis, Vermont Teddy Bear Company ile ortaklık yaptığı açıklayarak "Herkes eldivenini alacak - herkes" dedi.

c005000a2b684f0a9a107dcceb3746a4

Sanders'in o halini tığ işiyle tasvir ederek örgü bebeği yapan Teksaslı bir kişi, daha sonra internet üzerinden satışa çıkarılan yün bebeği 20 bin 300 dolara sattı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!
Suriye'de patlama: Korkunç görüntüler geliyorSuriye'de patlama: Korkunç görüntüler geliyor
Noter nasıl olunur? Noter katibi, noter memuru, noter veznedarı olma yoluNoter nasıl olunur? Noter katibi, noter memuru, noter veznedarı olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'

'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Okulların açılmasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Okulların açılmasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Başakşehir'de dehşet anları! Kadını sürücüler kurtardı

Başakşehir'de dehşet anları! Kadını sürücüler kurtardı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP'de 3 vekil istifa etti

CHP'de 3 vekil istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Diğer Haberler

Son dakika! Somali'nin başketinde büyük patlama

Ülkenin başkentinde büyük patlama

Suriye'de iki patlama: 10 ölü, 24 yaralı

Suriye'de patlama: Korkunç görüntüler geliyor

Fransa yeniden karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Fransa yeniden karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem

AB'nin kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor! Aşı krizine kilise de dahil oldu

AB'nin kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 421 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 421 kişi hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.