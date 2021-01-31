Sosyal medyada viral olan Sanders’ın eldivenleri seri üretilecek

Öğretmen Jen Ellis tarafından senatör Bernie Sanders’a hediye edilen örgü eldivenlerle başkanlık yemin töreninde fotoğraflanan Sanders’ın eldivenli pozu dikkat çekmişti. Üzerine çok konuşulan ve birçok yere montajlanan o fotoğraftaki eldivenler, satış rekoru kırmaya başladı. Bunun üzerine eldivenlerin yaratıcısı öğretmen Jen Ellis, Vermont Teddy Bear Company ile ortaklık yaptığı açıklayarak "Herkes eldivenini alacak - herkes" dedi.

Sanders'in o halini tığ işiyle tasvir ederek örgü bebeği yapan Teksaslı bir kişi, daha sonra internet üzerinden satışa çıkarılan yün bebeği 20 bin 300 dolara sattı.

DHA

