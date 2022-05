Sosyal medyada viral oldu! Elon Musk'ın bu videosuna sakın inanmayın

Kripto para dolandırıcıları yeni yöntemler kullanmaya devam ediyor. Son olarak Elon Musk'ın sesi ve görüntüsü kullanılarak oluşturulan bir deepfake videosu sosyal medyanın gündemini oluşturdu.

Elon Musk'ın deepfake videosunu içeren dolandırıcılık yöntemi sosyal medyada viral oldu. Söz konusu videoda Elon Musk'ın yüzü ve sesi kullanılıyor. Tehlikeli bir kripto para birimi planına yatırım yapanlara ise büyük getiriler sunuluyor. Mesela yatırımcılara yüzde 30 getiri vaadi veriliyor. Ancak bu vaatlere kesinlikle inanmamak gerekiyor.

Sahte olmasına rağmen video sosyal medyada milyonlarca kez izlenmiş durumda.

Elon Musk's deep fake video promoting a new cryptocurrency scam going viral. The video claims that the trading platform is owned by Elon Musk, and offers 30% returns on crypto deposits. @elonmusk pic.twitter.com/iJeUvHYc5p