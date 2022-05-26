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Sosyal medyada viral oldu! Elon Musk'ın bu videosuna sakın inanmayın

26.05.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın deepfake videosu sosyal medyada viral hale geldi. Söz konusu videoda kripto para yatırma işlemlerinde yüzde 30 kazanç sağladığı iddiasında bulunuldu. Dolandırıcılar Elon Musk'ın yüzünü ve sesini kullanarak insanları tuzağa düşürmeye çalıştı.

Sosyal medyada viral oldu! Elon Musk'ın bu videosuna sakın inanmayın

Kripto para dolandırıcıları yeni yöntemler kullanmaya devam ediyor. Son olarak Elon Musk'ın sesi ve görüntüsü kullanılarak oluşturulan bir deepfake videosu sosyal medyanın gündemini oluşturdu.

ELON MUSK'IN DEEPFAKE VİDEOSU İLE KANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Elon Musk'ın deepfake videosunu içeren dolandırıcılık yöntemi sosyal medyada viral oldu. Söz konusu videoda Elon Musk'ın yüzü ve sesi kullanılıyor. Tehlikeli bir kripto para birimi planına yatırım yapanlara ise büyük getiriler sunuluyor. Mesela yatırımcılara yüzde 30 getiri vaadi veriliyor. Ancak bu vaatlere kesinlikle inanmamak gerekiyor.

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Sahte olmasına rağmen video sosyal medyada milyonlarca kez izlenmiş durumda.

ELON MUSK'TAN CEVAP GELDİ

Uzay şirketi SpaceX'i de yöneten Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'da gündem olan deepfake videosuna yanıt vermekten kaçınmadı.

Musk, "Kesinlikle ben değilim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Kripto para
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