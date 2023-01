Sosyal medyada viral oldu, izleyenler inanamadı! 2011'de ölen Steve Jobs'u 'canlandırdılar'

Apple'ın 2011'de hayatını kaybeden kurucu ortağı Steve Jobs, ölümünden yıllar sonra gündem olmaya devam ediyor. Jobs, şu günlerde bir kez daha gündeme geldi. Ancak Apple'ın kurucu isminin gündem olmasına neden olan şey sosyal medya platformlarında viral olan bir videoydu. Video, oldukça şaşırtıcı detaylara sahipti. Hatta bu videoyu izleyen bazı izleyiciler inanamadı.

STEVE JOBS BU VİDEOYLA ADETA 'CANLANDI'

GizmoChina'nın haberine göre, söz konusu video, bir YouTube kanalında "Steve Jobs on ChatGPT: The Future of AI Communication" (Steve Jobs ChatGPT'de: Yapay Zeka İletişiminin Geleceği) başlığıyla yayınlandı. Video, Reddit ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında viral oldu.

O video Apple'ın hayatını kaybeden kurucu ortağı Steve Jobs'un yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir deepfake videosuydu.

Habere göre, videoda kullanılan 1 dakika 27 saniyelik konuşma, Microsoft destekli OpenAI tarafından geliştirilen ünlü dil modeli ChatGPT tarafından yazıldı ve Steve Jobs'un sesi, yapay zeka destekli bir ses sentezleyicisi tarafından okundu. İleri teknoloji sayesinde Steve Jobs'un konuşması ve tavırları taklit edilebildi.

TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Ancak bir de işin başka bir boyutu var. Bu olay, yapay zekanın insan konuşmasını ve davranışını taklit etme yetenekleri ve bu tür bir teknolojiyi gerçek kişileri taklit etmek için kullanmanın etik olup olmadığı hakkındaki soruları gündeme getirdi. Aynı zamanda yapay zekanın geleceği ve toplum üzerindeki olası etkisi hakkında da bazı tartışmalara da yol açtı.

Bazıları teknolojiyi endüstrilerde devrim yaratma ve günlük yaşamı iyileştirme yeteneğinden ötürü överken, bazıları da teknolojinin kötüye kullanılma ve kötüye kullanılma potansiyeli hakkında endişelerini dile getirdi.