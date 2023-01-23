HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Sosyal medyada viral oldu, izleyenler inanamadı! 2011'de ölen Steve Jobs'u 'canlandırdılar'

Sosyal medyada viral oldu, izleyenler inanamadı! 2011'de ölen Steve Jobs'u 'canlandırdılar'

23.01.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs, 2011'de yaşamını yitirmişti. Steve Jobs ölümünden yıllar sonra Reddit ve YouTube gibi sosyal medya mecralarında gündem oldu. Jobs'u ölümünden yıllar sonra gündeme taşıyan şey ise YouTube'da yayınlanan bir videoydu. O videoyu izleyenler inanamadı. Ancak her şey bir göründüğü, daha doğrusu 'duyulduğu' gibi değildi.

Sosyal medyada viral oldu, izleyenler inanamadı! 2011'de ölen Steve Jobs'u 'canlandırdılar'

Apple'ın 2011'de hayatını kaybeden kurucu ortağı Steve Jobs, ölümünden yıllar sonra gündem olmaya devam ediyor. Jobs, şu günlerde bir kez daha gündeme geldi. Ancak Apple'ın kurucu isminin gündem olmasına neden olan şey sosyal medya platformlarında viral olan bir videoydu. Video, oldukça şaşırtıcı detaylara sahipti. Hatta bu videoyu izleyen bazı izleyiciler inanamadı.

STEVE JOBS BU VİDEOYLA ADETA 'CANLANDI'

GizmoChina'nın haberine göre, söz konusu video, bir YouTube kanalında "Steve Jobs on ChatGPT: The Future of AI Communication" (Steve Jobs ChatGPT'de: Yapay Zeka İletişiminin Geleceği) başlığıyla yayınlandı. Video, Reddit ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında viral oldu.

O video Apple'ın hayatını kaybeden kurucu ortağı Steve Jobs'un yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir deepfake videosuydu.

steve jobs1

Habere göre, videoda kullanılan 1 dakika 27 saniyelik konuşma, Microsoft destekli OpenAI tarafından geliştirilen ünlü dil modeli ChatGPT tarafından yazıldı ve Steve Jobs'un sesi, yapay zeka destekli bir ses sentezleyicisi tarafından okundu. İleri teknoloji sayesinde Steve Jobs'un konuşması ve tavırları taklit edilebildi.

Değişim kapıda! Jobs, "ergonomik açıdan korkunç" demişti ama... Değişim kapıda! Jobs, "ergonomik açıdan korkunç" demişti ama...

TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Ancak bir de işin başka bir boyutu var. Bu olay, yapay zekanın insan konuşmasını ve davranışını taklit etme yetenekleri ve bu tür bir teknolojiyi gerçek kişileri taklit etmek için kullanmanın etik olup olmadığı hakkındaki soruları gündeme getirdi. Aynı zamanda yapay zekanın geleceği ve toplum üzerindeki olası etkisi hakkında da bazı tartışmalara da yol açtı.

Bazıları teknolojiyi endüstrilerde devrim yaratma ve günlük yaşamı iyileştirme yeteneğinden ötürü överken, bazıları da teknolojinin kötüye kullanılma ve kötüye kullanılma potansiyeli hakkında endişelerini dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone 15 Pro iddiası gündem oldu! "Tasarımı..."iPhone 15 Pro iddiası gündem oldu! "Tasarımı..."
Mansur Yavaş'tan açılış töreninde 'cumhurbaşkanı' açıklaması!Mansur Yavaş'tan açılış töreninde 'cumhurbaşkanı' açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Günde 800 bin yolcu 24 dakikada ulaşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Günde 800 bin yolcu 24 dakikada ulaşacak
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Steve Jobs

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki!

Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki!

Gültekin Uysal 'Kazanacak aday' diyerek açıkladı

Gültekin Uysal 'Kazanacak aday' diyerek açıkladı

HÜDA-PAR’dan açıklama geldi: AK Parti ile görüşmeler sürüyor

HÜDA-PAR’dan açıklama geldi: AK Parti ile görüşmeler sürüyor

Yavaş'ın çıkışı sonrası... İmamoğlu iddiası! 'Aday gösterilecek'

Yavaş'ın çıkışı sonrası... İmamoğlu iddiası! 'Aday gösterilecek'

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi! Skandal 'Türkiye' sözleri

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi! Skandal 'Türkiye' sözleri

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.