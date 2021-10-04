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  4. Sosyal medyada viral oldu! Yolcu uçağı köprünün altında sıkıştı

Sosyal medyada viral oldu! Yolcu uçağı köprünün altında sıkıştı

04.10.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da köprünün altında sıkışan yolcu uçağı bölge sakinlerinin merak konusu olurken, uçağın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geldi.

Sosyal medyada viral oldu! Yolcu uçağı köprünün altında sıkıştı

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi ile Haryana eyaletindeki Gurgaon kentini birbirine bağlayan Delhi-Gurugram Otoyolu ilginç bir olaya sahne oldu. Uzun süredir kullanılmayan ve hurdaya ayrılan bir uçak, kara yoluyla taşınırken bir köprünün altında sıkıştı. Air India filosunda yıllarca kullanıldığı belirtilen yolcu uçağı bölge sakinlerinin merak konusu oldu. Uçağın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geldi.

BÖLGEYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Uçağın köprünün altına sıkışmasının bölgede trafiğe yol açtığı ifade edilirken, uçağın çıkarılması için kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiği açıklandı.

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde 2019 yılında benzer bir olay meydana gelmiş, uçağı taşıyan araç köprünün altında sıkışmıştı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Hindistan
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