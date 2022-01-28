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Sosyal medyada viral olmuştu! İki ülke bölününce ayrı düşen ve 74 yıl sonra buluşan kardeşlere izin çıktı

28.01.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan ile Pakistan’ın 1947 yılındaki bölünmesinin ardından görüşemeyen iki kardeş, 74 sene sonra bir araya gelmişti. İki kardeşin yeniden bir araya geldiği duygu dolu anlara ait video sosyal medyada viral olmuştu. İlk görüşmenin ardından daha sık görüşebilmek için vize talep eden kardeşlere vize verildiği bildirildi.

Hindistan'ın Pencap eyaletinde ikamet eden Sikka Khan ile Pakistan'ın Faysalabat kentinden Muhammed Siddique'ın yıllar sonra yeniden bir araya geldiği anların videosu bu ayın başlarında sosyal medyada viral oldu. 1947'de Hindistan ile Pakistan'ın bölünmesinden sonra görüşemeyen iki kardeş, 74 yıl sonra Pakistan'daki Kartarpur Gurdwara bölgesinde bir araya gelebildi.

VİZE VERİLDİĞİ BİLDİRİLDİ

Yeni Delhi'de Pakistan Yüksek Komisyonundan yapılan açıklamada, Sikka Khan'a kardeşi Muhammed Siddique ve Pakistan'daki diğer aile üyelerini ziyaret etmesi için vize verildiğini bildirdi.

Açıklamada, "İki kardeşin hikayesi, Pakistan tarafından kasım 2019'da vizesiz Kartarpur Sahib Koridoru'nun tarihi açılışının insanları nasıl birbirine yaklaştırdığının güçlü bir örneğidir." ifadeleri yer aldı.

Kartarpur'daki ilk görüşmeden sonra iki kardeş sık sık görüşebilmek için kendilerine vize verilmesini talep etmişti.

TEKRAR NASIL BİR ARAYA GELDİLER?

1947'deki bölünme sırasında Siddique, küçük kız kardeşi ve babasıyla Hindistan'ın Ludhiana kentinin Jugaraun köyündeki evinde kalırken, Siddique'ınn annesi de daha sonra Sikka Khan adını alan kardeşi Habib ile Phulewal köyündeki ailesiyle buluşmaya gitti.

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Bölünme sırasında Siddique'ın köyünün saldırıya uğramasının ardından, babası Siddique ve küçük kız kardeşini yanına alarak Pakistan'ın Faysalabat kentine kaçtı. Babası yolda öldürülürken, kız kardeşi de daha sonra ağır hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Öte yandan, bu travmaya dayanamayan anne intihar etmiş ve o sırada 10 yaşında olduğu düşünülen Habib tek başına kalmıştı.

2019'da Pakistanlı YouTuber Nasir Dhillon, Siddique'ın kardeşini aradığı bir video yüklemişti. Bunun üzerine Pencap'taki Phulewal köyünden tıp doktoru Jasgir Singh, Dhillon ile temasa geçmiş ve sonunda iki kardeş arasında bir görüntülü görüşme ayarlanmıştı.

Bu ayın başlarında iki kardeş Pakistan'daki Kartarpur Gurdwara bölgesinde 74 yıl sonra bir araya geldi. (AA)

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sosyal medya Hindistan Pakistan
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