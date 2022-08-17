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Sosyal medyada yankı uyandıran olay! Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Ölüm ve tecavüz tehdidi, şantaj...

17.08.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite öğrencisi olduğunu belirten 19 yaşındaki genç kızın anlattıkları kan dondurdu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşımlara göre genç kız, ölümle ve tecavüzle tehdit edildiğini belirtti. Eski erkek arkadaşı tarafından sosyal medya hesaplarının ele geçirildiğini öne süren öğrenci, kendisinin, annesinin ve arkadaşlarının numaralarının eskort olarak dağıtıldığını söyledi. Genç Twitter'da yaptığı paylaşımlar büyük yankı uyandırdı. İşte kan donduran ifadeler...

Sosyal medyada yankı uyandıran olay! Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Ölüm ve tecavüz tehdidi, şantaj...

19 yaşında bir üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen genç kızın sosyal medya paylaşımları gündeme oturdu. Eski erkek arkadaşının, hayatını zulme çevirdiğini öne süren genç kız, sosyal medya hesaplarının ele geçirildiğini ve telefon numarasının eskort olarak dağıtıldığını söyledi. Uzun zamandır tecavüz ve ölüm tehditleri alan genç kız sadece kendisinin değil, ailesinin ve arkadaşlarının da aynı zulme maruz kaldığını ifade etti. Genç kız ayrıca, okul e-postasının da eski erkek arkadaşı tarafından ele geçirildiğini ve hocalarına, kendi adına yazılmış notlarla cinsel ilişki teklif edildiğini söyledi.

Genç kızın Twitter'daki paylaşımları binlerce yorum ve retweet alırken, anlatılanlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte genç kızın o paylaşımları...

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"NASIL TECAVÜZ EDECEKLERİNİ YAZIYORLAR"

19 yaşındayım üniversite öğrencisiyim, kadınım. 1 senedir erkek zulmüne uğramaktayım. Ölümle, tecavüz edilmekle tehdit ediliyorum. Sahte sosyal medya hesaplarından her gün taciz, tehdit mesajları alıyorum. Arkadaşlarıma, bana nasıl tecavüz edeceklerini yazıyorlar.

"BENİM ADIMA UYGUNSUZ TEKLİFLER YAPILDI"

Bana ait hesaplarımı ele geçirdiler, beni rezil ediyorlar bu yolla. Eski erkek arkadaşım olan bu şahsa okul e-postamı ve şifremi vermiştim. Bunu kullanarak okuldaki hocalarıma, benim adıma atılmış not karşılığı ilişki teklif eden mailler yollanıyor. Annemin, benim ve arkadaşımın numaraları bir uygulamada eskort olarak dağıtıldı. Benim fotoğraflarım ve bana fiziksel olarak benzeyen kadınların fotoğrafları kullanılarak adıma Instagram hesabı açıldı ve oradan bölümümle ilgili hocalara, dernek başkanlarına uygunsuz teklifler yapıldı.

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"UYGUNSUZ TEKLİFİ KABUL ETMİŞ"

Bu konuşmalar bana gösterilmesi için arkadaşlarıma atıldı hatta bu dernekle ilgili birisi mesleğini kötüye kullanarak o uygunsuz teklifi kabul etmiş. Ben yazmışım gibi attığı bu mesajlarla beni üniversiteden attırmaya kalktı ama bütün hocalarım benim arkamda durdu.

"HAYATIMI KAYDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Ben başarılı bir öğrenciyim. Ülkeme fayda sağlamak isterken psikopatın biri benim hayatımı kaydırmaya çalışıyor. Ben okulu bırakmayı düşünmeye başladım. Daha da yetmedi aldığım o ölüm tehditleri, evimizin fotoğrafını da atarak tehdit ediyor. Ona yazmazsam başıma gelecekleri en iğrenç şekilde arkadaşlarıma, sınıf arkadaşlarıma yazıyor.

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"YA KENDİMİ ÖLDÜRECEKMİŞİM YA DA..."

'Beni 1 senedir yakalattıramadınız. Ben senin hayatını böyle mahvederken sen, hayatının ellerinden kayışını izleyeceksin' diye mesajlar alıyorum. Ya ben kendimi öldürecekmişim ya da bana tecavüz edilerek ölecekmişim

"MEZAR RESİMLERİ ÇİZİP VERİYOR"

Artık dayanacak psikolojim kalmadı. Ben bu hayattan, sevdiklerimden, hedeflerimden, arzularımdan, başaracaklarımdan öylece kopup gidiyorum. Bu ülke bir kadınını daha koruyamadı. Bana mezar resimleri çizip veriyor, mezarın üzerinde 'aşkım' yazıyor benim ve kendi ismini çizdiği resimde. Toprağın altına çiziyor, isimlerimiz toprağın altında birleşiyor. Çizdiği resme bir de şiir yazmış 'diğer dünyada buluşacağımızı' yazıyor.

"TECAVÜZE UĞRAYIP BİR KENARA CESEDİM ATILACAK"

Ben üniversitemin olduğu şehre gittiğimde zaten feci şekilde tecavüze uğrayıp bir kenara cesedim atılacak. 1 senedir yardım istemediğim yer kalmadı. Polise gittim, dava açtım, 'fake hesaplar bulunamaz' dediler.

"BENİMLE, KEDİNİN FAREYLE OYNADIĞI GİBİ OYNUYOR"

Bir uygulamadan numaram dağıtılıyor, bedenim üzerinden pazarlık yapılıyor bunu yapanı kimse ortaya çıkarmıyor. Adıma sahte mesajlar düzenlenip arkadaşlarıma, üniversiteme, aileme, akrabalarıma Facabook'tan, Instagram'dan atılıyor. Benimle, kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Onunla konuşmaya mecbur bırakıyor eğer konuşmazsam.

"ANLATTIKLARIM, BAŞIMA GELENLERİN YARISI"

Bakın başıma gelenler, bu anlattıklarım, bu sene içinde başıma gelenlerin daha yarısı. Bana ait fotoğrafları anneme babama göstererek 'bu kızı evden atın' dedi. Ailemin gözünde beni ufalamaya çalıştı. İstiyor ki bu dünyada ya onun olacağım ya da kimsenin.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Sonum ölüm benim, ama ben ölmek istemiyorum. 20 yaşıma bunların hepsini sığdırmam çok zor. Uzaklaştırma kararı çıkardım. Karara uymuyor gidip şikayet ediyorum bir bakıyorum geri salınmış. Ben insan gibi yaşamak istiyorum. Daha fazla dayanacak gücüm kalmadı. Suçlu cezasını çeksin artık. Adalet yerini bulsun. Yanına kar kaldıkça şiddetin boyutu artıyor.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Tehdit
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