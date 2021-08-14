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Sosyal medyada yaptığı canlı yayının ardından teslim oldu

14.08.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan firari cinayet zanlısı, sosyal medyadan kız arkadaşıyla beraber yaptığı canlı yayının ardından teslim oldu. JASAT tarafından ikna edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada yaptığı canlı yayının ardından teslim oldu

Honaz ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi’nde 9 Ağustos akşamı gerçekleşen düğünde, birlikte alkol alıp eğlenen Bayram S., R.K. ile arasında yaşanan tartışma sonucu silahına sarılmış, kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya, R.K. ve kendi kardeşi E.S’yi yaralamıştı. Evli ve üç çocuk babası Fatih Bozkaya (34), 3 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın hemen ardından aracına binerek kayıplara karışan zanlı Bayram S.’nin yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığa bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Önce Bayram S.’nin babasını ikna eden JASAT, zanlıyla ailesi üzerinden bağlantı kurarak teslim olması için telkinde bulundu. 5 gün sonra ikna edilen Bayram S.’nin teslim olmak için yola çıkmasının ardından kız arkadaşıyla birlikte canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla vedalaştı.

Bayram S.’nin teslim olacağını söylemesinin ardından JASAT ekipleri de, Denizli Adliyesi önünde tedbir aldı. Kız arkadaşıyla birlikte adliyeye gelen Bayram S., kendisini bekleyen avukatıyla birlikte savcılığa teslim oldu. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli silahlı saldırı
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