Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası ekipler harekete geçti! Tutuklandı

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısının ardından bugün sosyal medya üzerinden Eskişehir’de de patlama olacağına ilişkin paylaşımda bulunan ve kentin haritasının olduğu fotoğraf üstüne geri sayım ibaresi ekleyen M.K. adlı kadın, polis ekiplerince takibe alındı. Takip sonucunda ekipler, şüphelinin Gökmeydan Mahallesi Burçin Sokak’taki bir evde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu paylaşımda kullanıldığı iddia edilen dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edilen şüpheli, akabinde sorgusu için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

