Sosyal medyada yayılan bir canlının görüntüsü merak konusu oldu

ABD'nin Houston şehrinde bir kişinin çekip sosyal medyada paylaştığı görüntü merak konusu oldu. Hakkında bir tür ‘lağım canavarı' şeklinde yorumlar yapılınca, bu canlının, nehir yüzeylerinde ve zaman zaman kanalizasyon hatlarının sularının döküldüğü bölgelerde yaşayan Tubifex türü solucanların oluşturduğu bir koloni olduğu ortaya çıktı.

Videoyu çeken kişi, yaptığı açıklamada, “Onlara çok yakındım, nasıl hareket ettiklerini ve kıvrıldıklarını gördüm. O anda bunun ne olabileceği konusunda en ufak bir fikrim dahi yoktu” diye konuştu.

HAREKETİN NEDENİ AÇIKLANDI

Ohio'daki Wright State University'den zooloji uzmanı Timothy Wood, “Görülebilen kasılmalar, solucanlardan birinin kasılıp, hareketini diğer solucanlara da iletmesinin bir sonucu” açıklamasında bulundu.

