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Sosyal medyada yayılan kurgu bıçaklama olayında yeni görüntüler ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 22:08 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde, sokakta bir kişinin tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak kaçtığı anlara ait, sosyal medyada yayınlanan kurgu görüntü olayına ilişkin ifadeleri alınan 5 kişinin cep telefonlarından yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan kurgu bıçaklama olayında yeni görüntüler ortaya çıktı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde, sokakta bir kişinin tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak kaçtığı anlara ait, sosyal medyada yayınlanan kurgu görüntü olayına ilişkin ifadeleri alınan 5 kişinin cep telefonlarından yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayın nasıl kurgulandığını gösteren görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya sayfasından yayınlandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişinin yanındaki kadını bıçaklayarak kaçtığına dair cep telefonu ile çekilmiş video sosyal medyadan paylaşıldı. Bazı televizyon kanallarının WhatsApp hatlarına gönderilen videonun kurgu olduğu tespit edildi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sosyal medyada hızla yayılan görüntüleri inceleyerek olayla ilgisi olan 5 kişinin ifadesini aldı. Videoyu kurgulayan S.V. (27), O.B. (27), A.T. (19), O.K. (30) ve A.Ü. (26) adlı kadın hakkında 'Suç uydurmak' eyleminden işlem yapıldı.
Şüphelilerin cep telefonlarından yeni görüntüler çıktı. Olayın nasıl kurgulandığını gösteren görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya sayfasından yayınlandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Açıklamada, O.B. ile S.V.'nin kendi aralarında çektikleri kurgu görüntüleri bir ulusal televizyonun WhatsApp ihbar hattına gönderilmesiyle ilgili iddiaya girdikleri ve bu görüntüleri O.B.'nin kendisine ait cep telefonundan televizyon kanalına ulaştırıldığına yer verildi.

FOTOĞRAFLI

Sosyal medyada yayılan kurgu bıçaklama olayında yeni görüntüler ortaya çıktıSosyal medyada yayılan kurgu bıçaklama olayında yeni görüntüler ortaya çıktı

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