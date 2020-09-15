Sosyal medyada yayılan video olay oldu! Tepkiler çığ gibi: Irkçı kadın tutuklansın

Sosyal medyada yapılan bir paylaşım gündem yarattı. Ne zaman ve nerede çekildiği belli olmayan paylaşımda bir kadın mutluluktan oynarken, kullandığı ifadeler tepki çekti.

Videoda oynayan kadının; eski uzman çavuş Musa Orhan tarafından tecavüze uğrayan ve sonrasında intihar eden İpek Er'in ölümüne ve "Sakarya ile Afyon'da Kürtlere saldırı" iddialarına sevindiği görülüyor.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Genç kadının paylaşımı kısa sürede yayılırken, tepkiler de çığ gibi büyüdü. Twitter'da "Irkçı kadın tutuklansın" etiketi trend topic oldu.



