Sosyal medyada yeni akım için dünyanın dört bir yanından görüntü yağdı

Çok sayıda Instagram ve Twitter kullancısı evcil hayvanlarıyla çektiği video ve fotoğrafı hesaplarından paylaştı. Söz konusu akımda kullancılar köpeklere veya diğer hayvanlara bir elle çember yaparak bunu gösteriyor ve hayvanların koşmasını sağlıyor.
Yeni akıma göre elini çember yapanların dışında bazı kişiler farklı bir görüntü oluşturmak için çeşitli kağıtlar, yiyecekler kullarak bir daire oluşturup hayvanların koşmasını sağlıyorlar.
Hayvanların bir anda koşup bu çemberin içine özellikle burnunu yapıştırması gereken akım için dünyanın dört bir yanından çok sayıda görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Her hayvan aynı tepkiyi veremese de ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. İşte onlardan bazıları.
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