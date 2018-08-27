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Sosyal medyada yeni akım için dünyanın dört bir yanından görüntü yağdı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan yeni akım viral oldu. Evcil hayvanlarına yaptıkları hareketle onların davranışlarını kaydeden çok sayıda kullanıcı eğlenceli görüntülerin oluşmasını sağladı.

Çok sayıda Instagram ve Twitter kullancısı evcil hayvanlarıyla çektiği video ve fotoğrafı hesaplarından paylaştı. Söz konusu akımda kullancılar köpeklere veya diğer hayvanlara bir elle çember yaparak bunu gösteriyor ve hayvanların koşmasını sağlıyor.

Yeni akıma göre elini çember yapanların dışında bazı kişiler farklı bir görüntü oluşturmak için çeşitli kağıtlar, yiyecekler kullarak bir daire oluşturup hayvanların koşmasını sağlıyorlar.

Hayvanların bir anda koşup bu çemberin içine özellikle burnunu yapıştırması gereken akım için dünyanın dört bir yanından çok sayıda görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Her hayvan aynı tepkiyi veremese de ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. İşte onlardan bazıları.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya viral yeni akım Hayvanlar

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