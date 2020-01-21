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  4. Sosyal medyada yeni trend: Mısır Gevreği Düellosu

Sosyal medyada yeni trend: Mısır Gevreği Düellosu

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 15:21 | Son Güncelleme

Sosyal medya bu akımı konuşuyor. Her gün yeni bir 'challange' videosu bir diğerini takip ederken bu zincire yeni bir tane daha eklendi; Arkadaş ağzından mısır gevreği yemek!

Sosyal medyada yeni trend: Mısır Gevreği Düellosu

Ünü giderek dünyaya yayılan ve Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısı bulunan TikTok'ta yeni bir akım başladı.

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'Cereal Challange' (Mısır Gevreği Düellosu) adı verilen bu yeni akımda kullanıcılar arkadaşını masaya yatırarak ağzını bir kase gibi kullanıyor.

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Arkadaşının ağzına mısır gevreği ve süt koyduktan sonra kaşıklayarak mısır gevreği yeniyor. Kısa sürede bir akım haline dönüşen Mısır Gevreği düellosuna dünyanın dört bir yanından çok sayda insan katılarak videolarını sosyal medyaya yükledi.

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Bu çılgın trendin ne kadar süreceği meçhul ancak izleyenler arasında düelloya katılan kişilerin boğularak ölme endişesi var.

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Anahtar Kelimeler:
mısır gevreği düello trend sosyal medya cereal challange

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