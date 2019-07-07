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Sosyal medyada yer alan haberlere yönelik Seyidoğlu Gıda’dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 18:52 | Son Güncelleme

Seyidoğlu Gıda, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan “Hamile Kadını Darp Eden Trafik Magandaları Seyidoğlu’nun sahibi çıktı” haberleriyle ilgili, “Haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında adı geçen şahısların markamızla ve kurumumuzla hiçbir bir bağlantısı yoktur“ açıklamasında bulundu.Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan “Hamile Kadını Darp Eden Trafik Magandaları Seyidoğlu’nun sahibi çıktı” başlıklı haberlere yönelik Seyidoğlu Gıda’dan açıklama geldi.

Seyidoğlu Gıda, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan “Hamile Kadını Darp Eden Trafik Magandaları Seyidoğlu’nun sahibi çıktı” haberleriyle ilgili, “Haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında adı geçen şahısların markamızla ve kurumumuzla hiçbir bir bağlantısı yoktur“ açıklamasında bulundu.
Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan “Hamile Kadını Darp Eden Trafik Magandaları Seyidoğlu’nun sahibi çıktı” başlıklı haberlere yönelik Seyidoğlu Gıda’dan açıklama geldi. Haberlerin ve paylaşımların Seyidoğlu markası ve kurumla hiçbir bağlantısının bulunmadığı belirtilen açıklamada, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen H.S. ve ağabeyi H.S. isimli şahısların da Seyidoğlu şirketinde çalışmadığı ve herhangi bir görevde yer almadığı kaydedildi. Söz konusu şahısların İstanbul Pendik’te faaliyet gösteren bir baklava dükkanının sahipleri olduğu belirtilen açıklamada, “Bizim Seyidoğlu Markamızla isim benzerliği dışında hiçbir bağlantıları ne geçmişte ne de bugün olmamıştır. Bu isim benzerliği nedeniyle sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde markamızın saygınlığını karalayan haber siteleri ve kişiler için yasal başvurumuzu başlatmış olup, hamile bir kadını darp edecek hiçbir şahısın bizim kurumumuzda çalışamayacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz. Yaşanan bilgi kirliği ve isim benzerliği sonucu böyle vahim bir vakada markamızın adının bilinçsizce ve bilgisizce anılmasından büyük üzüntü duyduk" denildi.

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