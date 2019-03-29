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Sosyal medyada Yusuf Özoğul'a yoğun destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul'a, sosyal medyada "İyiki varsın Yusuf" etiketiyle destek verildi - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gibi çok sayıda isim, sosyal medya hesaplarından Yusuf Özoğul'a destek mesajları paylaştı

İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul'a sosyal medyada "İyiki varsın Yusuf" etiketiyle destek verildi.

Yusuf Özoğul, Pendik'te seçim çalışmaları kapsamında AK Parti broşürlerini gönüllü olarak dağıtırken, kendisine tepki gösteren bir kadına karşı takındığı tavırla büyük beğeni topladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Yusuf Özoğul, çeşitli sorularla kendisini aşağılamaya çalışan bir kadına sabırlı tavrıyla dikkati çekti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Sen ne güzel bir gençsin" şeklindeki açıklamasında, "Yusuf, sabır ve vakarınla ders veriyorsun herkese. İnancımızı tazeledik duruşunla; Anadolu'nun mahcup ve onurlu çocukları yine yenecek, hep yenecek büyüklenerek küçülenleri." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İyiki varsın Yusuf" etiketiyle "Sen çok yaşa Yusuf." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yusuf kardeşim. Senin bu edebin, sabrın, vakarın ve asaletin, maruz kaldığın çirkinliği ve kötülüğü yenecek. Eyvallah." yorumunu yaparken, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sen Türkiye'sin Yusuf." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise "Cahillerle karşılaştıkları zaman onlara 'selam' der geçerler düsturunu güzel davranışıyla temsil eden Yusuf kardeşim, senin samimiyetin, vakarın, tevazun bu zavallı zihniyetle olan mücadelemizde bize en büyük gücü veriyor." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da "İyiki varsın Yusuf" ve "eyvallah" etiketiyle paylaştığı açıklamada, "Yusuf yüzlü kardeşim, tevazun, samimiyetin, insanlığın buram buram Anadolu kokuyor. Seçimlerin anlamını, mücadelemizi, ittifakları, tarafları, neredeyse her şeyi tane tane anlatıyor o güzel 'Eyvallah' deyişin." ifadelerine yer verdi.

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