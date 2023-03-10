HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sosyal medyada yüzbinlerce kişi bu görüntüleri izledi! Canlı yayın yaparken saniyeler öncesinden kazanın olacağını söyledi, ölümden son anda kurtuldu

Sosyal medyada yüzbinlerce kişi bu görüntüleri izledi! Canlı yayın yaparken saniyeler öncesinden kazanın olacağını söyledi, ölümden son anda kurtuldu

10.03.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da 2 otomobilin seyir halinde olduğu esnada kaza olacağını hisseden şahıs, sosyal medya hesabında açtığı canlı yayında kaza anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kazadan 7 saniye önce ‘Bugün kesin kaza olacak’ diye takipçilerine konuşan şahısın videosu sosyal medyada yüz binlerce izlenme aldı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde bulunan Diyarbakır Stadyumu civarındaki Nazım Hikmet Caddesinde 26 Şubat tarihinde meydana geldi. Yarış yapıldığı iddiasıyla sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, maddi değeri milyon lira olan 3’ü park halinde olmak üzere toplam 5 araç pert oldu.

Kaza anını sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın ile kaydeden Ferhat Sürme, ortalığın duman olmadan 7 saniye öncesini tahmin etti.

Kaza olmadan seyir halinde olan araçların çekildiği görüntüde Ferhat Sürme, ‘Bugün kesin kaza olacak’ diye tahminde bulunduktan sadece 7 saniye sonra milyonluk araçlar pert olurken, 2 kişi ise yaralandı. Kaza anının sosyal medyada paylaşıldığı görüntü yüzbinlerce izlenme aldı.

Meydana gelen trafik kazasından bir saat önce olay yerinde arkadaşlarını görüp yanlarına geçtiğini söyleye Sürme, kaza anından önce arkadaşının aracındaki ses sitemini çektiğini söyledi.

Stadyum civarında sürekli kaza meydana geldiğini ve yetkililerin buna çare bulmasını isteyen Sürme, “26 Şubat akşam saat 22.00 sularında stadyumun oradan geçerken arkadaşları gördük. O esnada arkadaşlara selam verelim dedik. Yarım saat kadar arkadaşlar kenarda oturduk. Yarım saat sonra ağabeyim bana, 'biraz daha oturalım' diye seslendi. Ben de o an sosyal medya hesabımdan canlı yayın açtım. Yolda geçen araç sürücüleri arabayı çok süratli kullanıyordu. Bizim arkadaşlar da arabanın ses sitemiyle uğraşıyordu. O esnada ben de onları çekecektim. Yolun aşağısından arabalar süratli bir şekilde gelince kaza olacağını tahmin ettim ve bunu canlı yayında söyledim. Kamerayı süratli geçen arabalara doğru çevirdikten sonra kaza oldu. 3’ü park halinde olmak üzere toplam 5 araç pert oldu. Yol kenarındaki araçlar zaten milyonluk araçlardı. Arabalar orada olmasaydı canımızdan olabilirdik. Ben kolumdan yaralandım. Yaralı olduğumu da evde kolumun sıcak olmasıyla fark ettim. Neredeyse her gün stadyum civarındaki Nazım Hikmet Caddesi’nde arabalarla yarış yapılıyor. Maalesef çoğu kazayla sonuçlanıyor. Yetkililerin bu bölge için bir çare bulmasını istiyoruz” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sesime ses veren olursa ona canımı veririmSesime ses veren olursa ona canımı veririm
Seçimde parmak boyası kullanılacak mı? Karar verildiSeçimde parmak boyası kullanılacak mı? Karar verildi
DSP'den Cumhur İttifakı açıklaması! 'Değerlendiririz'DSP'den Cumhur İttifakı açıklaması! 'Değerlendiririz'
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Evler, mahalleler sular altında kalıyor! Yıkım başladı

Evler, mahalleler sular altında kalıyor! Yıkım başladı

Erdoğan'la görüştü, kapıyı açık bıraktı!

Erdoğan'la görüştü, kapıyı açık bıraktı!

Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem!

Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem!

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.