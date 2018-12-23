"Sosyal medyadaki anormal davranışlar bir eksikliği giderme çabası"

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Psikiyatrist Prof. Dr. Orhan Doğan, "Bir insan sosyal medyada anormal davranışlar gösteriyorsa, bunun altında yatan çeşitli çözümlenmemiş çatışmalar, sorunlar ve yanlış güdülenmeler vardır. Sosyal medyadaki anormal davranışların tümü bir anlamda eksikliği giderme çabalarıdır." dedi.

Bazı gençlerin sosyal medyada fenomen olma arzusunu, AA muhabirine değerlendiren Doğan, insanların tanınır ve bilinir olmayı istemelerinin normal olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Doğan, ünlü olma takıntısı, sosyal medyada fenomen olmak ve ilgi çekmek için uygunsuz davranışlarda bulunmanın ise anormal olduğunun altını çizerek, bu davranışların herkeste görülmediğini belirtti.

İnsan davranışlarının temellerinin büyük oranda erken çocukluk yıllarında atıldığına dikkati çeken Doğan, "Bebeklikte anne-bebek ilişkisinin doyumsuz olması, güven duygusunun gelişmemesi, ikinci yaştan itibaren yaşanan tuvalet eğitimi sorunları, cezalandırılma, 5-6 yaşlarında kişiliğin temellerinin sağlam atılamaması, kendini kendisinin ve başkalarının beğenmemesi, sonraki yıllarda iyi insan ilişkileri kuramama, kendini yetersiz görme, yanlış kişileri ve özellikleri örnek alma anormal davranışların altında yatan nedenler olabilir. Bunların tümünün bir kişide olması düşünülemez, birkaçı mutlaka daha ön plandadır." diye konuştu.