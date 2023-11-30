Sosyal medyadaki bebeğe istismar iddiası büyük tepki çekti! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı

Twitter'da bir Ekşi Sözlük yazarı, başka bir kullanıcının bir bebeği istismar ettiği görüntüleri kendisine özel mesajla attığını iddia ederek şahsın tespit edilerek yakalanması için yardım istedi. Büyük tepki çeken iddiaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Bakanlık şahsın kimliğinin tespit edilmesinin ardından gerekli adımların ivedilikle atılacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medyada bir şahsın bir bebeği istismar ettiğine yönelik görüntülerin bulunduğu iddialarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır. Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır.

Bu vesileyle tekrar ifade etmek isteriz ki, çocuklarımızın üstün yararı temel ilkemizdir. Bunun ihlal edilmesi ihtimali, çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Her zaman bu doğrultuda hareket etmekteyiz, aynı hassasiyetle hareket etmeye de devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."







