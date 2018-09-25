HABER

Sosyal medyadaki canlı yayınlara sıkı denetim geliyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 07:11 | Son Güncelleme

İnternetten yapılan radyo-TV yayınlarına sıkı denetim getiren yönetmelik taslağı, yürürlüğe girdikten sonra 1 aylık süre öngörüyor. İnternet yayıncılarının 1 ay içersinde yayın lisansı ve iletim yetkisi için RTÜK’e başvurması gerekecek. Aksi halde yayıncıları, sulh ceza hakimi kararı ile kapatma ve suç duyurusu bekliyor.

Sosyal medyadaki canlı yayınlara sıkı denetim geliyor!

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, RTÜK’ün içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararını uygulaması için yargı kararını beklemesi gerekmeyecek. Uygun bulunmayan yayın sulh ceza hakimine taşındığı anda, BTK, RTÜK’ün talebi üzerine karartmaya gidilecek. RTÜK, görsel ve işitsel internet yayınlarını denetime alan yönetmelik taslağına ilişkin toplantısını bugün yapacak. Düzeltmelerin yapılmasının ardından ilgili kurumların görüşüne sunulacak. Ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak düzenlemenin şu anki taslağına göre, zaten lisanslı olarak radyo-TV’den yayın yapan, ancak yayınını internet ortamına taşımak isteyen kurumların, internet lisansı için 1 ay içinde RTÜK’e başvurması gerekiyor. Bu kapsamda CNN Türk, NTV, ATV, Kanal D gibi yayıncıların, yayın yapmak istedikleri internet adresi için de RTÜK’ten izin alması gerekecek. Zorunluluk olmadığı için lisansız yayın yapan internet yayınları, 1 ay içinde lisans alması gerekecek. Digitürk, D-Smart gibi çok kanallı platform işletmecileri ile birlikte Netflix, BluTV, Puhu TV gibi platformların da yayın iletim yetkisi alması aynı takvime bağlanıyor.

"BİLİNÇLİ OLARAK YAPILMIŞ"

İzin alınamaması veya süreç içinde alınan lisansın iptali halinde RTÜK, içeriğin çıkarılması ve erişimin engllenmesi adımını atabilecek. Taslağa göre RTÜK, lisanssız bir internet yayını için sulh ceza hâkiminden engelleme kararının çıkarılmasını isteyecek. Hâkim duruşmasız erişimin engellenmesine karar verebilecek. Ancak RTÜK, hâkimden bunu talep ettiği sırada kararını BTK’ya da gönderecek. Yani “karartma”, hâkim karar vermese de BTK eliyle sağlanmış olacak. Twitter üzerinden canlı yayın platformu “Scope” ve YouTube üzerinden programını hazırlayan gazeteci Ünsal Ünlü, “Şu haliyle bireysel yayınları kapsama durumu yok. Ama uyarlanabilir mi? Yüzde 1.5 trilyon. Bir anlık yoruma bakar sadece. Platform tanımı ucu açık bırakılmış, bilinçli olarak yapılmış bu. Medyascope bu anlamıyla bir platform olarak tanımlanabilir mi, mümkün. Tanımı, yorumu öyle yapılır. Biri öyle yorumlar ceza onun üzerine kurulur. Yoruma çok açık, bazı tanımların daha net yapılması gerekiyor” dedi. Lisans ücretlerinin de yüksek olduğunu söyleyen Ünlü, “Netflix ve BluTV ile Medyascope’u kıyaslamak vicdansızlık” dedi.

"ENGELLEME GEREKÇESİ: LİSANS YOK"

Bilişim hukukçusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, internetten yayın yapan Medyascope, DW ve BBC Türkçe gibi haber kuruluşlarının sitelerinin de denetlenebileceğine dikkat çekti. Düzenlemenin muğlak olduğunu, basın özgürlüğü açısından da tedirgin edici olduğunu belirten Akdeniz, “Şimdi, engelleme gerekçesi olarak ‘lisansın yok’ denilecek. Cumhuriyet’in bir haberi engellendiğinde içeriğin ne olduğunu bilerek itiraz etmek mümkündü. Şimdi ‘lisansı olmadığı için yayını durdurduk’ denildiği zaman, bunun siyasi sansür mekanizması olduğunu iddia etmek daha zor olacak” dedi.

RTÜK’ün engelleme talebi ile aynı anda BTK’nin de devreye sokulacağını belirten Akdeniz, “Cumhurbaşkanı istiyor. BTK’nin ‘hayır’ deme, onaylamama yetkisi yok. Şimdi burada Cumhurbaşkanı değil de RTÜK talep ediyor. BTK durduruyor. Hâkim aynı yönde karar vermezse BTK’nin erişim engelini hemen kaldırması gerek. Ya da itiraz edildi, itiraz uygun bulundu. BTK engeli hemen kaldırmak zorunda. Kaldırmazsa da başka dert, mahkeme kararı uygulanmamış oluyor” dedi.

PARTNERAjda Pekkan'ın tatil pozu olay oldu... Göbek deliği nerede?Ajda Pekkan'ın tatil pozu olay oldu... Göbek deliği nerede?
24 Eylül On Numara sonuçları: 10 bilen 2 kişi, 162 bin 649'ar lira ikramiye kazandı!24 Eylül On Numara sonuçları: 10 bilen 2 kişi, 162 bin 649'ar lira ikramiye kazandı!
İstanbul'da şiddetli rüzgar İstanbul'da şiddetli rüzgar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Twitter Facebook canlı yayın RTÜK

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu anne oldu

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu anne oldu

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Brezilya'da kadın cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Brezilya'da kadın cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

İlginizi Çekebilir

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Meteoroloji'den bu hafta için ciddi uyarı!

Meteoroloji'den bu hafta için ciddi uyarı!

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Liste hazırlayıp 100 bin kişiyi evlendirmişler! İşte 'abi' ve 'ablaların' yeni skandalı

Liste hazırlayıp 100 bin kişiyi evlendirmişler! İşte 'abi' ve 'ablaların' yeni skandalı

Muharrem Sarıkaya: MHP'nin af teklifi, fuhuşa da indirim getiriyor!

Muharrem Sarıkaya: MHP'nin af teklifi, fuhuşa da indirim getiriyor!

Ailesini katletti, jandarma ile çatıştı! Köylüler linç etmek istedi

Ailesini katletti, jandarma ile çatıştı! Köylüler linç etmek istedi

Emrah Serbes tahliye mi olacak? MHP'nin af teklifi kimleri kapsıyor?

Emrah Serbes tahliye mi olacak? MHP'nin af teklifi kimleri kapsıyor?

Aydın İl Çayı Deresi kırmızı akıyor! Vatandaşlar tedirgin, araştırma başlatıldı

Aydın İl Çayı Deresi kırmızı akıyor! Vatandaşlar tedirgin, araştırma başlatıldı

24 Eylül On Numara sonuçları: 10 bilen 2 kişi, 162 bin 649'ar lira ikramiye kazandı!

24 Eylül On Numara sonuçları: 10 bilen 2 kişi, 162 bin 649'ar lira ikramiye kazandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.