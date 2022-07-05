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Sosyal medyadaki eskort ilanındaki numarayı aradı, hayatının şokunu yaşadı! 'Cinsel içerikli konuşmalar' detayı dikkat çekti

05.07.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da H. A. adlı bir kişi, sosyal medyadan gördüğü 'eskort' ilanındaki telefon numarasını aradı. Hesap numarasına parayı yatıran adam daha sonra dolandırıldığını anladı. Ekiplerin çalışması sonucu ilanı veren kişilerin 'eskort' ilanlarıyla dolandırıcılık yapan bir suç şebekesi olduğu ortaya çıktı. Şebeke lideri olduğu ileri sürülen Hasan G. (26) tatil cennetinde 5 yıldızlı otelin havuzunda yakalandı. Dolandırıcılar hakkındaki 'cinsel içerikli konuşmalar' detayı ayrıca dikkat çekti.

Sosyal medyadaki eskort ilanındaki numarayı aradı, hayatının şokunu yaşadı! 'Cinsel içerikli konuşmalar' detayı dikkat çekti

Eskort ilanıyla dolandırıcılık yapan şebekenin 197 kişiyi 3 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı! Olayla ilgili aralarında Aydın'ın Kuşadası ilçesinde havuzda yakalanan şebeke lideri Hasan G.'nin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan dolandırıcı şebekede yer alan kadınların, telefon sosyal medyaya verdikleri ilandaki telefon numarasını arayan kişileri cinsel içerikli konuşmalar ile ikna ettiği belirlendi. Gözaltına alınan 16 kişiden 2'si kadın 11 kişi tutuklanırken 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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12 BİN TL YATIRDI, KİMSE GELMEDİ

Karaman'da yaşayan H.A., nisan ayında sosyal medya üzerinde gördüğü 'eskort' ilanındaki telefon numarasını aradı. H.A., telefona çıkan kadınla birlikte olmak istediğini belirterek, verdiği hesap numarasına 12 bin TL yatırdı. Kadın gelmeyince H.A., dolandırıldığı gerekçesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

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İKNA YÖNTEMİ: CİNSEL İÇERİKLİ KONUŞMALAR

Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine özel ekip kurarak çalışma başlattı. Özel ekip, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takiple, 'eskort' ilanı vererek dolandırıcılık yapan şebekenin Denizli ve Manisa merkezli olduğunu, liderliğini de Hasan G.'nin yaptığını belirledi. İlan üzerine arayan kişilerin telefonlarına ise D.K., G.C., G.D. ve H.M. isimli kadınların çıktığı ve karşılarındaki kişileri cinsel içerikli konuşmalarla buluşmaya ikna ettikleri belirlendi. 

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3 MİLYON LİRALIK VURGUN 

Ayrıca şebeke üyelerinin sürekli telefon numarası değiştirdikleri, telefon hatlarının ise yabancı uyruklu kişilere ait olduğu saptandı. Polis, şebekenin Karaman'da yaşayan H.A. ile birlikte birçok ilden 197 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığını saptadı. 

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5 YILDIZLI OTELDE HAVUZDA YAKALANDI  

3 Temmuz pazar günü Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile operasyon düzenleyen polis, şebeke lideri olduğu öne sürülen Hasan G.'yi tatil yaptığı Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki 5 yıldızlı otelin havuzunda, diğer şüphelileri ise Manisa ve Denizli'deki adreslerinde gözaltına aldı. 4'ü kadın, 16 şüpheli, sorgulanmak üzere Karaman'a getirildi. 22 adreste yapılan aramalarda şüphelilerin dolandırdıkları kişilerin bilgileri, dekontları ve dolandırdıkları miktarları yazdıkları ajandalar, dolandırıcılıkta kullanılan 65 telefon, yabancı uyruklu kişilerin üzerine açılmış 84 sim kart, yüklü miktarda Türk parası ve döviz ele geçirildi.

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4 BİN 800 SAYFALIK SORUŞTURMA EVRAĞI

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler 12 klasör içerisindeki 4 bin 800 sayfalık soruşturma evrakıyla birlikte 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından dün adliyeye sevk edildi. Gece yarısına kadar süren mahkeme sonunda şüphelilerden aralarında Hasan G. ve 2 kadının da bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 5 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
eskort
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