Sosyal medyadaki fotoğraflar kaşıkçıya ait değil

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-SOSYAL medyada paylaşılan ve kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ait olduğu belirtilen ceset fotoğraflarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'ya ait olduğu öne sürülen ceset fotoğrafları son günlerde sosyal medyada yayınlanıyor. Emniyet yetkilileri, fotoğrafların Kaşıkçı'ya ait olmadığını belirtti. Ayrıca söz konusu fotoğrafların DEAŞ terör örgütünün daha önce yaptığı paylaşımlar olduğu kaydedildi.
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