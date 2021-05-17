Sosyal medyadaki görüntü sonrası DİMES'ten açıklama

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy'un marketten aldığı mevye suyunun kutusundan çıkan cisimle ilgili DİMES firması şu açıklamayı yaptı: Sayın tüketicimizin sosyal medya paylaşımlarıyla başlayan süreçte, kalite prosedürlerimiz doğrultusunda gerekli adımlar atılmış ve tüketicimizle iletişime geçilmiştir. Bu konuda yayınlanan haberlerle ilgili olarak, aşağıdaki bilgiler kamuoyu bilgisine sunulmaktadır. Meyve suları zararlı mikroorganizmalardan arındırılmak için sadece pastörize edilir, koruyucu katkı maddesi kullanılmaz. Ambalajın açılması ya da lojistik ve depolama süreçlerinde bir sebeple darbeye maruz kalan ambalajın deforme olması, delik, hasar, sızıntı oluşması nedeniyle içerisine hava yani mikroorganizma girişine sebep olabilir. Böyle bir durumda meyve suyunda bu tür küflerin oluşması ürünün doğal bir ürün olmasına işaret eder. Bu durum meyvelerde kolaylıkla gözlemlenebileceği gibi meyve suyunda da gözlemlenir. Uluslararası standartlara sahip üretim tesislerimizde; tüm kalite sistemlerimiz lezzetli, sağlıklı ve kaliteli üretimi sağlamak adına aşamalı kontrol noktalarına sahiptir ve sağlam lezzetli meyveleri hattımızda işlemek adına kurulmuştur. Karton ambalajlarımızın dolum hatları tamamen kapalı hatlardır, el değmeden milimetrik filtrelerden geçerek, yüzde 100 hijyenik koşullarda dolum yapılmaktadır. Ürünler içindeki besini yiyerek küflenmeye sebebiyet verebilecek tüm zararlı mikroorganizmalar ısıl işlem pastörizasyon ile yok edilir. Koruyucu katkısız şekilde raf ömrü boyunca meyve suları bu şekilde tazeliğini korur. Üretim tamamladıktan sonra şahit numunelerimiz steril teste tabi tutulmakta bu bağlamda hatasız şekilde ürünlerin sevkine izin verilmektedir.

Bakan eşi sosyal medyada paylaştı! Meyve suyu paketinde mide bulandıran görüntü Tüketici şikayetlerini incelediğimizde milyonda 1,1 oranında; sevk sonrası ürünlerimizin ambalajları, lojistik süreçlerde ya da depolama alanlarında hasar alabilmekte ve hava ambalaj içerisine sızabilmektedir. Besleyici ve doğal ürünlerde hava ile temas sonucunda basit küf diye tabir edilen küf ve mantar oluşması beklenir. Bu nedenle ambalajlarımızda son kullanma tarihinin ve besin değerlerinin yanı sıra, “Açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalı ve 2 gün içerisinde tüketilmelidir”, “Ambalajı zarar görmüş, şişmiş ve sızdırmış ürünleri satın almayınız, tüketmeyiniz” ibarelerine yer veriyoruz ve tüketicilerimizi bilgilendiriyoruz. Her tüketicimizde olduğu gibi burada belirtilen durumda da konu titizlikle ele alınmıştır. Tüketicimiz ile iletişime geçilmiş, prosedürümüz gereği şirketimiz bünyesinde görev yapan çalışanımız tarafından tüketicimizden bahsi geçen ürün teslim alınmış, yine tüketicimizin bilgisi dahilinde tesisimizde ilk mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Yine prosedürümüz gereği, ilgili şahit numuneler, üretim, makina ve kalite kontrol kayıtları incelenmiştir.

Yapılan analize göre; Şikayete konu ürün: “1712 IZ-M25” parti numaralı ve 17.06.2022 tavsiye edilen son tüketim tarihli litrelik %100 Elma Suyu ürünüdür. Meyve suyu paketi: Tüketici tarafından açılmış ve kesilmiş olan ambalaj durum tespiti için laboratuvarımıza ulaşmıştır. Paketin kesilmiş olmasından ötürü ambalajda bütünlük analizi yapılamamış olmakla birlikte; tüketicimizin kamu ile paylaştığı fotoğraflarda görüldüğü ve bizlerin yaptığı detay analizlerde tespit ettiğimiz üzere ambalajın kapak kısmında deformasyon ve paketin alt kısımlarında ıslaklık vardır. Ambalaj içerisinde yer alan madde: Laboratuvardaki ön mikroskop incelemesinde ambalaj içerisinde bulunan maddenin, paketin sızdırmazlığının bozulması sonucu hava alması nedeniyle oluşan basit küf olarak tabir edilen küf ve maya olduğu tespit edilmiştir. Şikayete konu üründe “üretim kaynaklı” (yetersiz ısıl işlem uygulaması gibi) bir mikroorganizma üremesi söz konusu değildir. Zaten böyle bir durum vuku bulduğunda, üretim hattındaki tüm ürünler etkilenir ve bu problem kalite kontrol aşamalarında tespit edilir.

Üretim süreci değerlendirmesi: Tesisimizdeki üretim sürecimizin bir parçası olarak, tüm üretimlerde şahit ürün numuneleri alınmaktadır. Şikayete konu ürünün şahit numunelerinde mikrobiyolojik oluşum tespit edilmemiştir. Bu kapsamda, İlgili üretim partisinde başka bir müşteri şikayeti olmaması Elimizdeki şahit numunelerde herhangi bir mikrobiyolojik üremeye ve analitik probleme rastlanmaması Şikayete konu olan ürünün ambalajında; kapak çevresinde darbe ve alt kısmında ıslaklık görünmesi Mikroskopta tespit edilen maya ve küfün hava teması sonucu oluşan tipte olması, üretimden kaynaklanabilecek ısıya dayanaklı bakterilerin şikayete konu olan üründe mevcut olmaması Tespitleriyle; Şikayete konu hadise, ürünün fabrika çıkışı sonrasında ambalajının zarar görmesi ve hava alması kaynaklı oluşmuş basit küf olarak tabir edilen küf ve mayadır. Yani ürünün; depolama, nakliye veya raflarda sergilenirken bulunduğu koşullardan kaynaklı ambalajının zarar görmesi ve hava alması sonucunda; yani üretimden kaynaklanmayan sebepler ile, fabrika sonrasında kontrolümüz dışında bir küflenme meydana gelmiştir.