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Sosyal medyadaki görüntülerle ilgili Van Valilği'den açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 16:08 | Son Güncelleme

VAN Valiliği, büyükşehir belediyesi başkanının İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından çıkan olaylara dair, sosyal medyada yayınlanan görüntüler ile ilgili açıklama yaptı.  Valilik açıklamasında polisin zor kullanarak gözaltına aldığı kişinin, polise demir tabure ile saldırdığını, bu saldırı sonucu bir polis memurunun yaralandığını anlatarak, söz konusu kişinin, 2014 yılında Diyarbakır'da güvenlik kuvvetlerine teslim olduğunu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğunu bildirdi. Adı açıklanmayan kişinin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu da ifade edilen açıklamada şöyle denildi:  "İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan başkan vekilliği görevlindirilmesini protesto etmek için toplanan ve kanunsuz eylem yapan gruplar için görevlindirilmiş çevik kuvvet şube müdürlüğünde görevli personele, bekleme yaptıkları Van il merkezi Yüzbaşıoğlu Sokak'ta bir şahıs tarafından demir tabure ile saldırıda bulunulmuştur.

VAN, (DHA)- VAN Valiliği, büyükşehir belediyesi başkanının İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından çıkan olaylara dair, sosyal medyada yayınlanan görüntüler ile ilgili açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında polisin zor kullanarak gözaltına aldığı kişinin, polise demir tabure ile saldırdığını, bu saldırı sonucu bir polis memurunun yaralandığını anlatarak, söz konusu kişinin, 2014 yılında Diyarbakır'da güvenlik kuvvetlerine teslim olduğunu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğunu bildirdi. Adı açıklanmayan kişinin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu da ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan başkan vekilliği görevlindirilmesini protesto etmek için toplanan ve kanunsuz eylem yapan gruplar için görevlindirilmiş çevik kuvvet şube müdürlüğünde görevli personele, bekleme yaptıkları Van il merkezi Yüzbaşıoğlu Sokak'ta bir şahıs tarafından demir tabure ile saldırıda bulunulmuştur. Saldırı sonucu bir polis memurumuz yüzünden, boynundan ve kolundan yaralanmıstır. Saldırıda bulunan şahıs, kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır. Şahsın 2013 yılında PKK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı, 2014 yılında Diyarbakır ilinde güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu ve çok sayıda suç kaydının olduğu ayrıca, psikolojik rahatsızlığının(şizofreni) bulunduğu anlaşılmıştır. Valiliğimizce olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır"

Van Cumhuriyet Savcılığı ise görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

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