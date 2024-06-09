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Sosyal medyadaki 'hastalıklı köpek' iddialarına Ankara Valiliği'nden açıklama: 'Tüm birimlerimiz teyakkuza geçirildi'

09.06.2024 23:36
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Sosyal medyada bir kullanıcı, Şanlıurfa'daki barınaktan çok sayıda sokak köpeğini aracına alarak Ankara'ya doğru götürdüğünü söyleyen bir video paylaştı. Ankara Valiliği de 'hastalık taşıyan köpeklerin Ankara'ya getirildiği' yönündeki iddiaların ardından açıklama yaptı. Valilik iddiaların ihbar kabul edildiğini ve ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini bildirdi.

Sosyal medyadaki 'hastalıklı köpek' iddialarına Ankara Valiliği'nden açıklama: 'Tüm birimlerimiz teyakkuza geçirildi'

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 2 sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine 2 mahallede karantina uygulaması başlatılmıştı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olayın ardından yaptığı açıklamada "Karantina bölgesinde veteriner eşliğinde toplanan sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerimize getirilerek özel alanlara alınmıştır. Karantina sürelerinin tamamlanmasıyla kısırlaştırma ve rehabilite süreçleri başlatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada 'Köpekvelisi' adını kullanan bir kullanıcı paylaştığı videoda bölgedeki barınaktan aralarında hasta olan 3 tane yasaklı ırk köpeğin de bulunduğu, 35 tane sokak köpeğini aracına alarak Ankara'ya doğru götürdüklerini söylemişti.

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Sosyal medyada gündem olan video ve iddiaların ardından Ankara Valiliği harekete geçti.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

İddiaların ihbar kabul edildiğini ve ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini bildirilen açıklamada şunları kaydedildi:

"Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, kolluk kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız."
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Ankara Valiliği köpek
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