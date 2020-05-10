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Sosyal medyadaki intihar mesajı polis ve itfaiyeyi harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 13:25 | Son Güncelleme

Antalya’da bir vatandaşın sosyal medya üzerinden yakınlarına gönderdiği intihar mesajı, polis ve itfaiyeyi harekete geçirdi. Apartmanın 3’üncü katındaki daireye itfaiye yardımıyla balkondan giren polisler ve itfaiye erleri içeride kimseyi bulamadı. Ailesiyle sorunlar yaşadığı bildirilen Ercan C., polisler evden aşağıya indiği sırada bir araçla evin önüne gelirken, polislerin ikazına uymayarak kaçtı.

Olay Antalya’nın Manavgat ilçesi Örnek mahallesinde yaşandı. Yunus Emre caddesinde Ercan C. isimli vatandaş, sosyal medya üzerinden yakınlarına intihar edeceğine dair mesaj gönderince hareketli anların yaşanmasına neden oldu.
Polisin yaptığı kontrolde evin kapısının kilitli olması ve kimsenin kapıyı açmaması üzerine olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. İtfaiyenin merdiveninden evin balkonuna geçen polisler ve itfaiye erleri balkonun açık kapısından girerek evi tamamen aramalarına rağmen evde kimseyi bulamadı.

EVİN ÖNÜNE GELİP BASIN MENSUPLARINA NE OLDUĞUNU SORDU

Polisler evden inip evin önünde konuyla ilgili polis merkezini bilgilendirdiği sırada bir araçla evin karşısına gelen bir kişi basın mensuplarına, kendisinin de bu apartmanda oturduğunu belirterek, bir olay olup olmadığını sordu. Basın mensuplarıyla sohbet eden şahıs, polislerin ‘Ercan bu’ şeklinde bağırması üzerine sanki kavşaktan dönüp gelecekmiş gibi araçla hareket ettikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Arkasından giden polisler şahısın kaçtığı aracı bulamadı.

(İHA)

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