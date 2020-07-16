Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu

Salı sabahı Batı Azerbaycan eyaletinin Urmiye kentinde bir hapishanede iki Kürt'ün idam edildiği haber veriliyor.

İdamların ülke 13 bin'den fazla kişinin öldüğü koronavirüs salgınında da devam ettiği belirtiliyor.

Hepsi 20'li yaşlarda olan Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi ve Saeed Tamjidi, hükümetin benzin fiyatlarını artırmasıyla başlayan protestolar sırasında gözaltına alınmıştı.

Mahkumların avukatları kendilerine ilk kez mahkeme kayıtlarını ve bu kişiler aleyhinde sunulan delilleri inceleme hakkı verildiğini de söyledi.

Kasım'da yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği protestolara katılan bu üç kişinin yeniden yargılanacağı açıklandı.

Yüksek Mahkeme'nin Salı günü idam cezalarını onamasından sonra Farsça #idam_etmeyin etiketiyle başlatılan kampanyaya, aralarında çok sayıda ünlünün de bulunduğu yedi-buçuk milyon kişi destek verdi.

İran makamları, idama mahkum edilen hükümet karşıtı üç protestocunun cezalarının infazını sosyal medyada başlatılan bir kampanyanın ardından durdurdu.

Diaku Rasoulzadeh ve Saber Sheikh Abdollah, 2015 yılından beri cezalarının infazını bekliyordu. Bu kişiler, 2010'da Mahabad'daki bir askeri tören alanına bomba yerleştirmek suçundan hüküm giymişlerdi.

Avukatları BBC Farsça Servisi'ne bu kişilerin masum olduğunu ve "ağır işkenceyle alınan ifadelerin dışında" hiçbir kanıt olmadığını söyledi.

Uluslararası Af Örgütü Amnesty International idamlar için "Bu iki kişi, İran'da sistematik olarak uydurma kanıtlara dayalı olarak yürüyen bozuk ceza adaleti sisteminin son kurbanları" dedi.

Geçen Kasım'da birçok kent ve kasabada milyonlarca kişi "yoksulluk, enflasyon ve kötü ekonomi yönetimini" protesto için sokaklara dökülmüştü. Güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sonucu yüzlerce kişi öldü.

Amnesty International, bu üç kişinin adil olmayan bir yargılama sonucunda idam cezasına çarptırıldığını, işkence ve kötü muamele şikayetlerinin göz ardı edildiğini belirtti.

Örgüte göre, 25 yaşındaki Amirhossein Moradi, ifadesinin avukatı olmadan işkenceyle alındığını, ayaklarından asılarak vücuduna elektrik verildiğini, dövüldüğünü ve bir sorgucunun, yerde yatarken göğsünün üzerine çıktığını, tedavi sözü verilerek itirafa zorlandığını ama daha sonra bu sözün yerine getirilmediğini söyledi.